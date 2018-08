"Creo en las cuotas porque es una manera de avanzar en igualdad"

Las políticas de igualdad de género de Ciudadanos han sido muy criticadas. ¿Qué opina?

Yo creo que la política tiene la peculiaridad de que una propuesta mal explicada se convierte en una excusa para atacar u ocultar lo que realmente se propone. A mí, como académico y sin militar en ningún partido, es lo que me llama la atención.

La propuesta de Ciudadanos sobre los permisos de paternidad y maternidad puede avocar a una mayor desigualdad, como se ha visto en otros países. En este caso no es un tema de comunicación.

Por el conocimiento que tengo, la iniciativa de conciliación no va en esa dirección. Es una política implementada en un texto normativo y ambicioso de conciliación. Ciudadanos es un partido liberal. No creo que ellos estén proponiendo la transferibilidad, si es así me deja sorprendido.

Proponen que determinadas semanas sean transferibles entre el padre y la madre.

El liberalismo se sostiene sobre el individuo y sobre la libertad, por eso el nacionalismo nunca tiene cabida aquí porque es incompatible. Desde esa perspectiva lo que se ha de tender es a la libertad de hombres y mujeres, a individuos que tienen el derecho de hacer realidad lo que les hace felices. Por supuesto que el Estado no debe decidir cómo vas a administrar el tiempo. La política de conciliación es una política muy ambiciosa con igualación salarial dentro de las empresas, donde hay una fuente de discriminación tremenda entre hombres y mujeres. Incluso en la dirección de la discriminación positiva, garantías de cuotas, etcétera.

¿Está de acuerdo con las cuotas para una igualdad efectiva?

Por supuesto. A mí no me suscita ningún problema. Creo en ellas para lograr una paridad en los altos cargos.

La discriminación la sufren las mujeres también para acceder a un puesto de trabajo, no solo en los altos cargos.

Sí, pero en esos casos pensaría en otras soluciones, como asegurarnos de que las empresas no preguntan cuándo deseas tener hijos.

Sin embargo, Ciudadanos no cree en las cuotas.

No lo sé, pero por supuesto que tenemos que implementar medidas de discriminación positiva. Si esto se traduce o no en un texto normativo propuesto por unos y otros ya me da igual. Pero tengo mi libertad académica y como tal la desarrollo. España ha avanzado muchísimo en igualdad, está entre los mejores países del mundo para que una mujer pueda vivir. Es uno de los estados con menor violencia de género. Tenemos una serie de garantías y méritos que tenemos que explorar y explotar más.

Ese argumento sirve muchas veces para no avanzar a la velocidad a la que se debería.

Por supuesto. Pero creo que hay una cuestión ideológica que no podemos olvidar. Hay un libro que me impresionó mucho de Pinker, sobre la defensa de la Ilustración. Yo creo que a partir de principios del siglo XXI estamos asistiendo a un surgimiento de una ideología que pone en cuestión el progreso. Tenemos que reconocer lo que hemos conseguido y lo que podemos alcanzar. A veces estamos obnubilados por el dato de hoy y lo descontextualizamos. Tengo una hija de 14 y la veo cómo va creciendo, cómo reivindica y manifiesta lo que quiere. Creo en la igualdad entre hombres y mujeres y en las medidas de discriminación positiva. Es un proceso que nunca se ha interrumpido.

Prácticamente se interrumpió con Franco durante casi cuarenta años.

Incluso en ese periodo oscuro, la mujer siguió avanzando. Mi madre para abrir una cuenta necesitaba la firma de mi padre y esto acabó también en el franquismo. La historia no tiene ruptura. El ritmo puede caer, pero siempre ha sido un progreso. En la época de Franco no se volvió a las cavernas. Lo que sí tengo claro es que creo más en el papel de la sociedad que en el del Estado.

¿Fue a la manifestación del 8 de marzo?

No. Normalmente no voy a manifestaciones. Salvo a la de Cataluña.

¿A esa sí fue?

Sí, a esa sí. Pero es que en el tema de la igualdad creo que hace más por el progreso que estemos conversando sobre esto y que, además, se publique, que una manifestación. Si la entrevista me la hubiera hecho un hombre probablemente no estaríamos hablando del tema. Que si la gente se quiere manifestar me parece muy bien, pero el progreso se sustenta en el gota a gota.