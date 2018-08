"El castigo de Puigdemont es haber sido el presidente más infame de Cataluña"

Dice que lleva vida de romano, "ave va, ave viene" entre Madrid y Barcelona. Tener un pie en cada una de las dos grandes ciudades españolas le ha permitido vivir la cuestión catalana de cerca, un asunto que le "aterra" que siga la vía del golpismo. Es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra y a sus 57 años tiene muy claro que no va a cambiar. "Soy académico y liberal", pronuncia con orgullo. Escribe en Expansión y en El Mundo, y colabora con Ciudadanos.

¿Cómo está actualmente la situación en Cataluña?

El nacionalismo ha quebrado a la sociedad catalana y, como dice el ministro Borrell, la situación allí está más próxima a una confederación civil que a un acuerdo. Hay temas tabú sobre los que no se puede o no se debe hablar.

¿Por qué ahora esa fractura?

El nacionalismo catalán, como todo nacionalismo, es y será supremacista. Entienden que su nación es mejor que la que coloniza, es lo que justifica el proceso de liberación nacional. Esto siempre ha estado presente desde el principio. El movimiento nacionalista catalán ha subido y bajado a la inversa de las subidas y bajadas de lo que ellos denominan el nacionalismo español. El nacionalismo catalán subió con la crisis de 1898 con la pérdida del imperio español, y con la crisis del 2007 vieron una oportunidad.

¿Qué momento aceleró el sentimiento nacionalista?

España estaba al borde de una intervención y con el Estado en su máxima debilidad, era la ocasión de expresar esa vocación. El momento político que hizo surgir todo esto fue, entre otras cosas, la discusión del Estatuto de Autonomía del 2006, sobre todo cuando Zapatero pronuncia aquella desgraciada frase de que todo lo que venga de Cataluña contará con mi aprobación. En ese momento en Cataluña dijeron vamos a escribir la carta a los reyes magos. Se desató una furia, incluso una ilusión desmedida. Eso no era viable, y vinieron los procesos de recortes sucesivos que sufrió el Estatuto hasta hacerlo encajar en la Constitución, lo que generó frustración en algún sector.

¿Ayudaron también los casos de corrupción?

Por supuesto. Cuando se pone de manifiesto que el Rey estaba desnudo, el movimiento político del nacionalismo encuentra un acicate. Ese proceso, alimentado por los instrumentos ideológicos, que son fundamentalmente la escuela y la televisión, confluyó en un movimiento secesionista, que hasta ese instante era minoritario. Y se ha ido alimentando hasta llegar a la actualidad, donde la única senda es la del radicalismo.

¿Cree que se puede producir una contienda alarmante?

El principal peligro es la debilidad de Sánchez y eso lo saben los secesionistas. Por eso no han bajado nunca de su pretensión radical. Puigdemont sabe que el fanatismo es lo que le permite a él sobrevivir. Si acaba normalizándose la situación en Cataluña, él desaparece y está condenado a vagar por Europa.

¿Qué debería hacer Puigdemont ahora mismo?

Entregarse a la justicia española. Es lo mínimo. Entréguese y sea juzgado igual que los demás.

¿Cuál es su castigo más allá de la ley?

Convertirse en el presidente más infame que ha tenido la Generalitat de Cataluña, entre otros tantos.

Sin embargo, para muchos es un héroe.

Para algún sector del secesionismo lo es. Y yo creo que la radicalidad es la estrategia que van a seguir. No van a bajar la tensión, no pueden. Y saben que con la debilidad del otro podrían conseguir su objetivo, un referéndum consultivo del artículo 92 de la Constitución, con una pregunta más o menos ambigua pero que todo el mundo sabe que tiene consecuencias. Y eso sería terrible.

¿No cree en absoluto en la independencia de Cataluña?

No. Sería dramático tanto para España como para Cataluña.

¿Existen autoridades políticas en el país capaces de reconducir la situación?

Me niego a pensar que otra política no sea posible, y que por maldición divina España tenga que ser diferente al resto de Estados.

¿De qué manera influyó la respuesta de Rajoy al 1 de octubre en su salida del Gobierno?

Tanto el PP como el PSOE han hecho una pésima gestión del mal llamado problema catalán. El secesionismo gana cuando asumimos el marco político, ideológico y lingüístico que nos han creado de que esto es un enfrentamiento entre España y Catauña. Eso es falso. Por otro lado la gestión del 155 fue extraordinariamente blanda. Ha sido más un paréntesis, no se ha producido ningún cambio. La actitud de Rajoy de no molestar ha terminado enfadando a todo el mundo, el constitucionalismo se ha sentido enormemente decepcionado. No puedes gestionar una crisis no molestando.

¿Qué opinión le merece cómo se llevó a cabo el proceso de moción de censura?

Lo viví en el Congreso y fue una enorme sorpresa. Creo que todo el mundo, incluso hasta el jueves por la mañana, dábamos por descontado que Rajoy fuese a dimitir. Luego se produjo la escena patética del jueves por la tarde noche de ir a emborracharse con los amigotes en un restaurante próximo al Congreso, y ya fue el epitafio final. Y después un nuevo presidente, Sánchez, impulsado por las fuerzas del no, que se enfrenta a la tarea de gobernar con tan solo 84 diputados.

Pedro Sánchez prometió a su llegada convocar elecciones cuanto antes. Sin embargo, aún no hay fecha.

La convocatoria solo se va a producir cuando los datos demoscópicos cuadren.

¿Cuándo estima que será?

Cuanto más tiempo esté gobernando más se verá deteriorado el Gobierno. La luna de miel la ha alcanzado ahora pero cuanto más tiempo esté, más aumentará el descrédito. Lo hemos visto con la inmigración. Gobernar supone enfrentarte a quien no comparte tu visión. Sánchez ha acogido el 'Aquarius' pero ahora no lo quiere recibir. Ha dado bandazos de un lado a otro.

¿Cree que el Gobierno de Sánchez no tiene una política migratoria?

Creo que el tema de la inmigración se tiene que regir, como casi todas las cosas en la vida, por el sentido común. Con humanismo y solidaridad. El 'Aquarius' uno fue un gesto electoralista que se vio desdecido por el 'Aquarius' dos. Y ahí se ve que no hay nada sólido. Este Gobierno decía que venía para hacer política migratoria pero no es verdad. Son millones de personas las que necesitan ayuda, que están en una situación de desamparo en África. Tenemos que rendirnos a la evidencia de que esto hay que ordenarlo porque podemos dar pie a movimientos xenófobos que, a dios gracias, en este momento no los hay. Hay que introducir razocinio para que esa llegada se vaya insertando en el tejido social de manera progresiva y así evitar las mínimas tensiones posibles. Porque no contribuiríamos a ayudar a la gente en el continente vecino si generamos un incendio en España. Y la política migratoria debería ser consensuada.

¿Le gusta el equipo de Sánchez?

El Gobierno es espectacular, para lo bueno y para lo malo. Pero tiene que gobernar, decidir, elegir. Tienes que tener una buena conexión con la Administración Pública, etcétera. Un Gobierno sostenido en 84 diputados no puede ser un Gobierno. Y lo que ha sorprendido muchísimo son los nombramientos. Como catedrático de Derecho Administrativo, considero que los nombramientos, sobre todo en lo relativo al sector público empresarial, son algo delirante, vieja política. El PP lo hizo igual. ¿De qué me sirve tener un Gobierno maravilloso si el tío que me va a gestionar Correos, con 1.600 millones de facturación y 40.000 empleados, no ha visto un balance en su vida.

¿Cuál debería ser la prioridad número uno de este Gobierno?

A mi juicio, el golpe de Estado en Cataluña. Ahí nos jugamos el ser o no ser. Me aterra la posibilidad de que se sigan dando bazas al golpismo. Estamos hablando de catalanes que se sienten absolutamente desamparados. No podemos aplicar la equidistancia.

¿Se producirá una salida masiva de la ciudadanía catalana que no se siente identificada con el independentismo?

Si la maquinaria sigue adelante no se puede descartar nada. La situación es dramática, sobre todo cuando le pones nombre y apellido. Mis cuñadas, mi familia... Esto no se va a solucionar hasta que el secesionismo y el constitucionalismo fuera de Cataluña reconozca que no hay un solo pueblo, que son tan catalanes los secesionistas como los que no, y que sus representantes no son los únicos auténticos, y que no tienen derecho a atropellar derechos de quienes no somos secesionistas.

Si Casado gobernase, ¿la relación con Cataluña sería peor que con Rajoy?

El problema de Casado es que sigue representando a la vieja política desde los 16 años, y de ahí vienen todos los males académicos que ha tenido. Se ha dedicado siempre a la política con un tiempo mínimo para los estudios. Alguien ha intentado ayudarlo más allá de lo razonable incluso cayendo en supuestos delictivos, como ha puesto de manifiesto el escrito de la magistrada elevando la causa al Tribunal Supremo. No, esa no es la política que España necesita en este momento. ¿Por qué no podemos aspirar a lo que es normal en otros lugares de Europa?

¿Debería abandonar su condición de aforado y ser investigado igual que las demás personas implicadas?

El aforamiento es una anormalidad, es otra muestra de que no estamos en línea con el resto de países europeos. Lo más razonable es eliminar los aforamientos y dejarlo reducido a los mínimos absolutamente imprescindibles. Al pasar la causa al Tribunal Supremo, este decidirá si hay motivos o no para la posible imputación de Casado.

¿Usted piensa que los hay?

El delito de cohecho impropio y el de prevaricación tiene unas singularidades muy relevantes en un caso como el suyo, porque no era autoridad, ha transcurrido cierto tiempo, etcétera. Y eso hace que estemos en una situación fronteriza. Pero, como académico, me parece inadmisible, por no decir una palabra más gruesa, que una persona, conforme al plan del 53 de la Licenciatura en Derecho, pueda aprobar catorce asignaturas en un único curso. Esto no es razonable, al margen de que sea legal o no. Y luego las convalidaciones de las asignaturas del máster son un disparate. Que le conmuten Política en el Ámbito Local y Autonómico porque estudió la Derecho, es un absurdo. Insisto, al margen de la legalidad. Me he dedicado al mundo universitario durante más de treinta años y esto es inadmisible.

¿Milita en Ciudadanos?

No. No milito en ningún partido. Aunque sí estoy comprometido con Ciudadanos. Los he apoyado. Sobre todo porque verlos trabajar en la experiencia catalana, el sacrificio personal de tomar partido por una opción constitucionalista supone la muerte civil. Sinceramente, son mis héroes.

¿Le gustaría que Albert Rivera gobernase?

Ojalá. Pero no confundamos la voluntad con la realidad. La situación política en España es muy dinámica. Ojalá gobierne Ciudadanos porque otra política es posible, imprescindible y necesaria. Me niego a que estemos condenados a transitar por los mismos caminos. ¿Por qué en España no podemos alcanzar lo que es normal en el resto de Europa? ¿Por qué? Esto es lo que me subleva. Llega el PP y hace lo mismo que el PSOE, llega el PSOE y hace lo mismo que el PP. ¿Qué hemos hecho mal para que los dioses nos castiguen de esta manera?

¿Será que estamos pagando el haber colonizado tanto durante tantos años?

(Risas). No creo. Tal vez los males de España vengan por otro lado. El libro de Álvarez Junco, Mater Dolorosa, Premio Nacional, explica dónde están las tribulaciones de esta nación llamada España. Y él apunta a que la gran diferencia con Francia es que la escuela no fue asumida como una tarea pública, sino que se entregó a la Iglesia católica, y esta lo que pretende es crear feligreses, no nacionales. En Francia, durante la I Guerra Mundial, solo el 25% de los nacionales tenían el francés como lengua nativa. La diversidad lingüística que había era tremenda. Fue un empeño de la Revolución Francesa el crear una escuela cuyo principal objetivo fuese asegurar la libertad y la igualdad. El Estado lo asumió como su cometido. En España, sin embargo, la tarea se le entregó a la Iglesia católica y ese es un componente que ha quebrado la construcción nacional de nuestro país.

¿Esa quiebra tiene arreglo?

Se espera que salvaguardemos la diversidad y la riqueza de España y de las Españas, garantizar un marco en el que podamos vivir todos, defendiendo aquello que nos une, lo que nos permite sentirnos españoles sin atropellar otra identidad. Yo me siento tan español como canario y no lo vivo como una exclusión de mi singularidad, sino todo lo contrario. Entiendo que España ha creado un marco institucional donde se me permite disfrutar de la libertad y la igualdad. El nacionalismo no tiene sentido y es una tarea de la escuela. Estamos pagando un error, un error histórico que se ha intentado compensar a tiros, y eso no puede ser.