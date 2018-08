El ministro Guirao defiende los valores de los videojuegos

"La industria de los videojuegos es una de las claves del siglo XXI y una de las piedras angulares de la cultura digital, con sus raíces conectadas en la encrucijada de la tecnología y la cultura". Con estas palabras participó ayer el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, en la inauguración de la décima edición de la feria Gamescom, que se celebra en Colonia (Alemania), hasta el próximo 25 de agosto, y en la que 16 empresas españolas del sector presentan sus productos más innovadores, apostando por las principales tendencias del mercado, la realidad virtual, la realidad aumentada y los eSports.

España es el cuarto mercado europeo en consumo de videojuegos, por detrás de Alemania, Gran Bretaña y Francia, con una facturación que en 2017 ascendió a 1.359 millones de euros, más del doble de lo que suman el cine y la música en el país. No obstante, a pesar de su generosa acogida por numerosos sectores, los videojuegos no han conquistado a algunas autoridades políticas, al menos no en lo que a introducirlos en la educación escolar se refiere.

Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE en Canarias, ha criticado incluso la actitud del Gobierno de regional, el que considera que está más preocupado "por la polémica de si los eSports son o no deporte, o si deben entrar o no en las aulas del Archipiélago, que por el análisis riguroso del penoso sistema educativo que sufre Canarias".

El sector del videojuego en España engloba a 455 empresas, que dan empleo a 6.337 profesionales directos y a un total de 10.400 de manera indirecta, que facturaron en 2017 un total de 713 millones de euros, un incremento del 15,6 % respecto a 2016. Teniendo en cuenta estos datos, el ministro destacó en el primer día de Gamescome que "el sector del videojuego tiene una enorme proyección al ser una industria joven con clara vocación internacional". Y para atender esta demanda cada vez son más las universidades españolas y centros profesionales que introducen formación en esta actividad. El debate está en si los deportes electrónicos deberían entrar en las aulas de los colegios y de qué forma deberían hacerlo.

Para Guirao, "los videojuegos son impulsores de valores e ideas, igual que las películas o los libros", y añadió que "esta actividad ha incorporado muchas de las artes existentes, como el audiovisual, la música, la literatura y el diseño gráfico, vinculándolos a todos con un elemento nuevo e increíble: la interactividad", y añadió que "hoy en día, no podemos ignorar la influencia de los videojuegos en la mayoría de estas artes".

Comparte esta visión positiva el Ejecutivo de Fernando Clavijo, que ha empezado a desarrollar algunos proyectos en centros educativos canarios, introduciendo el uso de los eSports en las aulas, algo que ha sido duramente criticado por quienes manifiestan una preocupación por las consecuencias que esto pueda tener en el desarrollo de los menores.

Reprimenda por los eSports

Torres reprocha al Gobierno regional que no haya escuchado a la comunidad educativa, a profesionales del deporte y de la educación que, según asegura, "están mayoritariamente en contra de una virtual y parece obligada introducción de los eSports, como sea, contra quien sea, porque sí y punto, en las escuelas o en los espacios deportivos". El secretario de los socialistas en las islas también ha criticado que Clavijo en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, celebrado en marzo de este año, "haya dedicado más tiempo en su discurso a hablar de los eSports que de la educación de cero a tres años, a la que no dedicó ni una sola línea".

En palabras de Torres "la sensibilidad del Gobierno regional está más cerca de la virtualidad que de la realidad social de nuestra tierra". Para el secretario de los socialistas canarios Clavijo está obviando una búsqueda de consenso. El presidente del Ejecutivo regional, por su parte, dijo en su discurso haber mantenido "reuniones con diferentes clubes deportivos con experiencia en este ámbito". Además, aseguró que su Gobierno "ha iniciado contactos con organizaciones como el Comité Olímpico Español para, en el desarrollo de los eSports, incluir los valores éticos de la práctica deportiva".