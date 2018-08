Diez años después los responsables aún "no se han detenido a pensar qué falló"

Diez años después los responsables aún "no se han detenido a pensar qué falló"

"Después de diez años, las familias seguimos aquí", advirtió ayer Federico Sosa, el primer presidente -hoy vocal- que tuvo la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022), junto al monumento erigido en recuerdo de las víctimas en la teldense playa de Ojos de Garza. Un decenio en el que han abundado "los reveses" que les han invitado a "tirar la toalla" y durante el que el sistema "de aviación civil, no se ha detenido ni por un momento a pensar qué falló".

Primero el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), "que se dice independiente pero depende del Ministerio de Fomento", señaló Sosa para quien este organismo se limitó "a tapar las causas" que originaron la tragedia que costó la vida a 154 personas y dejó heridas a otras 18.

A ese primer golpe contra la "justicia y verdad" que persigue la AVJK5022 le siguieron el cierre del procedimiento penal, la negativa del Tribunal Europeo de Estrasburgo. "Nosotros hemos cumplido como buenos ciudadanos y hemos forzado cambios en el protocolo de atención a víctimas de tragedias, ahora queremos que también los haya en la seguridad aérea", insistió Federico Sosa, que el 20 de agosto de 2008 perdió a su hermana, su cuñado y dos sobrinas.

La advertencia de los familiares es clara: "Si nos van a vencer, va a ser de pie, ni de rodillas ni desaparecidos". Lo que para el común de los ciudadanos han sido diez años, para quienes perdieron a sus seres queridos aquella fatídica tarde en el aeropuerto de Madrid-Barajas ese mismo tiempo se ha convertido en "3.650 veintes de agosto". Porque el tiempo se detuvo para todos ellos y una vida distinta, decididamente peor, arrancó desde ese momento.

"Aunque las lágrimas me visiten a diario", reconoció Máximo Díaz durante la lectura del poema Sé que estás aquí, dedicado a su madre, que falleció en el accidente. "Me ha dolido mucho perderte, pero algo pasa dentro de mí y es que siento que aún sigues aquí. Ya no tengo miedo a la muerte, porque se que esperándome estarás", continuó.

Cada 20 de agosto "el foco se pone en las familias", señaló Federico Sosa, pero el 21, el 22 y así durante todo un año, cada una de ellas continúa arrastrando una tragedia. "Mientras luchemos por ellos, permanecerán vivos, esa es la única razón por la que seguimos existiendo", recogió el manifiesto al que dio lectura casi al final del acto.

Alrededor de medio centenar de personas participaron en un homenaje en el que estuvo presente el alcalde en funciones de Telde, Juan Martel, quien exigió actuaciones que permitan que las heridas vayan sanando poco a poco. La continua lucha a la que se ven abocados y las puertas que se les han cerrado hasta el momento "están impidiendo que el tiempo actúe como bálsamo", resaltó.

También participó como cada año la Asociación de Vecinos de Ojos de Garza. Dos de sus integrantes se sumaron a la ofrenda floral con el agradecimiento emocionado de los familiares de los fallecidos en el accidente del JK5022 de la extinguida compañía aérea Spanair. Gestos que los afectados aplauden fervientemente porque sienten una solidaridad que les lleva a olvidar aunque sea en parte y por no mucho tiempo "la soledad más absoluta" y los "enemigos brutales" a los que han tenido que enfrentarse hasta la fecha y que no han ahorrado en medios "para tratar de silenciar" a la AVJK5022. "Para tratar de agotarnos y, en definitiva, de vencernos, y no nos han vencido", insistió Sosa.

"Tu recuerdo sigue en mi hogar y está presente en mi vida. Todo cuanto soy se debe a ti, a tu bondad y a tu forma de encarar la vida. Aunque te fuiste, sigues conmigo en mi corazón", le dijo Sara Delgado a su hermana, que perdió la vida hoy hace diez años.

Después de diez años, la asociación de afectados del JK5022 ha conseguido la apertura de una comisión de inverstigación en el Congreso de los Diputados.