Discrepancias en el PSOE por la entrada de los 'eSports' en los centro escolares

"Los eSports deben tu tener su espacio, pero no dentro de los centros educativos". La postura del secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, en relación a esta actividad digital es contundente. Por ello, propone una modificación de la Ley Canaria de Educación que impida la entrada de los eSports en los colegios del Archipiélago.

La dirección del Grupo Parlamentario en las Islas recuerda que "el Gobierno de Canarias debe promover entre el alumnado valores relativos al buen uso de las nuevas tecnologías, espacios digitales y los sistemas de comunicación digital, velando en especial por un uso racional de los mismos y por el respeto, la igualdad, solidaridad e integración", valores que, entienen, entran en conflicto al hablar de juegos electrónicos.

La diputada y portavoz de Educación y Universidades del Grupo Parlamentario Socialista, Ana González, destaca que "los eSport son rechazados por la mayoría de la comunidad educativa", algo que para Aridany Romero, Concejal Socialista del Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes en el Ayuntamiento de Las Palmas, puede ser aprovechado pues "Canarias puede ser pionera convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en celebrar los eventos más importantes de eSports de Europa". E insiste en que las Islas "no están para desaprovechar oportunidades económicas".

A pesar de que el debate parece estar aún en pañales, el Gobierno regional ha iniciado algunos proyectos en las aulas del Archipiélago y esto ha generado crispación entre quienes, como la diputada socialista, entienden que esto no debería haberse introducido "sin preguntar".

Es el caso del Ayuntamiento de Arucas, donde desde principios de año vienen trabajando en proyectos de digitalización que incluyen la utilización de los eSports en los centros escolares. "Tenemos que dar respuesta a las necesidades y en Arucas hay una masa de gente joven dedicada a esto", asegura su alcalde Juan Jesús Facundo, quien cita a Estados Unidos, Alemania y Corea como casos de éxito en la aplicación de los juegos electrónicos en la formación escolar.

Romero, a pesar de que sostiene un sí rotundo a la introducción de los eSports entre los escolares, insiste en la necesidad de un análisis previo que permita conocer las iniciativas, los objetivos, las edades entre las que se promoverá, etcétera. Y solo posteriormente se decida "si se deben introducir o no".

El alcalde de Arucas, por su parte, alega que "también se pusieron en marcha los comedores escolares y luego se generó el debate" y añade que "si no llevas a cabo el proyecto nunca vas a saber cuáles son sus aciertos y cuáles sus errores". No obstante, Facundo es partidario también de "abrir un amplio debate en torno a la actividad", aunque deja claro que la base no puede ser "decir siempre que no".

La diputada apunta a que actualmente "se desconoce todo" sobre la actividad, y sí se sabe "que las ventajas son mucho menores que los perjuicios, así como las futuras repercusiones y causalidades derivadas". Este es precisamente el motivo por el que Ramírez reitera la necesidad de un análisis previo, aunque sí señala que no hay que perder de vista que "las principales universidades canarias ya tienen temas de programación y videojuegos y que genera economía y puestos de trabajo".

Torres, por su parte, señala que este tipo de actividades "nada tienen que ver con la formación de los escolares", y González añade que le preocupa "la temprana introducción de los juegos electrónicos en niños desarrollando personalidad y hábitos".