Pegatinas con mensajes fascistas en la sede de Podemos Canarias

La sede de Podemos Canarias de la capital ha amanecido hoy con varias pegatinas con mensajes fascistas. "¡Gracias Franco por liberar España del comunismo!", "El Valle no se toca" o "Señor Sánchez: La historia se respeta, las tumbas no se profanan", son algunas de las frases que han aparecido repartidas esta mañana por la fachada del local que se encuentra en el entorno de la plaza del Pilar, concretamente, en la calle Lepanto.

El acto vandálico, que fue perpetrado la pasada noche, ha sido denunciado a través de las redes sociales por la portavoz del partido en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, quien ha asegurado que si el objetivo de semejante acción era amedrentar o generar miedo en su partido, "no lo han conseguido". "Nosotros vamos a seguir haciendo frente a la gente que hace acciones como estas, vamos a seguir trabajando por un país más democrático, porque no se olvide nuestra Memoria Histórica. Porque en las democracias avanzadas actos como estos se penalizan incluso con cárcel", ha aseverado la líder de Podemos en el Archipiélago en un vídeo que ha concluido con: "Di no al fascismo, luchemos contra él".