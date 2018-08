El Gobierno exige a Fomento que retire el sistema de control aéreo AFIS

La Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias reclama a Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, que retire el servicio de información de vuelo (AFIS) de los aeropuertos de El Hierro y La Gomera, con el objetivo de que se opere en ambos aeródromos con la figura de un controlador aéreo tanto los días laborables como festivos.

El Ejecutivo canario ha enviado un escrito al Gobierno de Pedro Sánchez en el que pide una reunión, junto con los cabildos de El Hierro y La Gomera, para tratar la cuestión. Desde el Gobierno de Canarias se traslada que el sistema de control aéreo "no es factible porque limita las condiciones de operatividad de los aeropuertos y está generando numerosos problemas en la conectividad de ambas islas". En concreto, se alude a las reiteradas cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de El Hierro.

El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, señala que la operatividad de los aeropuertos con el sistema AFIS "se ha visto limitada ante ligeras incidencias meteorológicas que durante los días que se opera con controladores aéreos no afectan de igual manera al tránsito de aeronaves en este aeropuerto".

Rodríguez hace hincapié en que así ocurrió el pasado 12 de agosto, en donde se cancelaron cinco vuelos en el aeropuerto de El Hierro por condiciones meteorológicas poco favorables. "La experiencia nos indica que muy probablemente habrían sido solventadas con un controlador aéreo", afirmó. El consejero explica que cada vez que el tránsito se ve interrumpido en ambos aeropuertos "se genera un daño social y económico, una situación insostenible, pues no se puede obviar la condición de doble insularidad que tienen estos aeropuertos, ni la importancia tanto social como económica que ejercen sobre estas islas".

Al mismo tiempo, en el escrito formal enviado al Ministerio de Fomento se insiste en que "se dan las condiciones para eliminar el actual servicio AFIS y que el cambio supondría un aliciente para las compañías aéreas, que hoy les supone un aumento de costes operar con dicho sistema".

Menos de 50 operaciones

En 2010, Fomento implantó el sistema AFIS en aquellos aeropuertos con menos de 50 operaciones al día, para reducir los costes de navegación aérea en España, con un ahorro del 60% frente al coste del servicio de control.

El servicio AFIS de regulación del tráfico aéreo se utiliza en aquellos aeródromos en los que no existen controladores aéreos o, por distintas razones, éstos no se encuentran operativos. Este servicio incluye información sobre el tráfico pero no proporciona información sobre separaciones de vuelo. El sistema cuenta con las mismas garantías de seguridad que el sistema de control, dado que está realizado por un técnico cualificado y supervisado por controladores aéreos en aeropuertos cercanos.