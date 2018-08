Lluvia de críticas a las ayudas al alquiler mientras el Gobierno canario culpa al PP

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, considera "inaceptables" los plazos para las ayudas al alquiler y rehabilitación de viviendas establecidos por el Gobierno canario.

Asimismo, exige su ampliación "para evitar que muchas personas que reúnen las condiciones para acceder a las mismas queden excluidas por no realizar a tiempo los trámites necesarios", según indica en un comunicado.

También rechaza que la convocatoria se realice en agosto y en un plazo de solo 15 días y recuerda que el Ejecutivo de CC carece de un plan de Vivienda y lleva más de diez años sin impulsar la construcción de viviendas de promoción pública, muestra de su insensibilidad social.

Para Rodríguez, las fechas elegidas para la convocatoria y los plazos de la misma dificultan que muchas familias con escasos recursos reciban el asesoramiento necesario para tramitarlas, pues solicitan estas ayudas a través de los servicios sociales municipales, bajo mínimos este mes por el periodo vacacional.

"La negligencia del Gobierno canario afectará a unas 6.000 familias que, a priori, pueden ser beneficiarias de estas ayudas cuyo plazo de solicitud finaliza el 28 de agosto, disponiendo apenas de 15 días hábiles para formularlas", asegura NC.

Considera que una situación similar atraviesan aquellas comunidades vecinales que quieren acogerse a ayudas a la rehabilitación -que incluye aspectos como la acesibilidad o la eficiencia energética- , que disponen de un período claramente insuficiente para completar la documentación requerida.

Estas convocatorias recogen distintas líneas de ayuda vitales para los canarios y canarias: una genérica al alquiler, otra específica para el arrendamiento de viviendas por jóvenes y a la conservación y la accesibilidad, así como la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de edificios y viviendas, o bien para la mejora de las instalaciones interiores de las viviendas.Para Rodríguez "los errores y la falta de sensibilidad social de esta convocatoria se inscriben en el marco de la ausencia de política de vivienda por parte del Gobierno de CC".



Ciudadanos habla de "despropósito"

Ciudadanos en Canarias critica la mala gestión de Cristina Valido y tilda de "despropósito" que se hayan convocado estas ayudas al alquiler en agosto.

Según ha denunciado el portavoz del partido, Mariano Cejas, en un comunicado, pese a que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se aprobó el pasado mes de marzo, el Gobierno canario "se escuda en que el convenio no se había firmado hasta finales de julio para justificar la convocatoria de las ayudas al alquiler y a la rehabilitación en pleno mes de agosto".

"Otras comunidades, como Castilla y León o la Comunidad Valenciana, abrieron sus convocatorias en junio", ha añadido, y que, incluso, "han puesto un plazo de treinta días para tramitar las ayudas".

Ciudadanos considera "impresentable" que se convoquen las ayudas en agosto, "un mes de bajo rendimiento en las instituciones", y que se dé un plazo de quince días para presentar las solicitudes.

Además, "algunas oficinas de Vivienda de las islas no capitalinas, como Lanzarote, se encuentran este mes cerradas al público", ha criticado Cejas.



El Gobierno culpa al PP

La directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICV), Pino de León, ha culpado al Partido Popular de "no" poder publicar las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hasta el mes de agosto, asegurando que "ha sido el único responsable".

En este sentido, señaló que el convenio entre el Estado y Canarias para ejecutar dicho plan no se firmó hasta el 30 de julio y sin este "no era posible sacar la convocatoria de ayudas". Así culpó de este "retraso, entre otras cosas, a que el Plan de Estatal de Vivienda no fue llevado al Consejo de Ministros hasta el 9 de marzo" por el Gobierno central, que en ese momento lideraba el PP.

Mientras tanto, los populares, a través de la diputada y portavoz del PP en asuntos sociales en el Parlamento de Canarias, Josefa Luzardo, consideran que el Gobierno de Canarias ha sacado a escondidas las ayudas al alquiler y ha calificado de "impresentable" que por segundo año consecutivo el Ejecutivo regional aproveche el periodo estival para publicar las bases de la convocatoria de las ayudas en materia de vivienda.

"El único interés que tiene la consejera de Vivienda, Cristina Valido, de retrasar la publicación es que se reduzca el número de solicitudes y, como consecuencia y de forma indecente, puedan tener más fondos económicos para gestionarlos en otras materias que más les convengan", ha manifestado la diputada popular en un comunicado.