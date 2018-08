El Archipiélago enfila el número uno en la lista de degradación de costas

De las diez comunidades autónomas con costa en España, Canarias es la número siete en cuanto a degradación de costas se refiere. Solo Galicia, Baleares y Asturias estarían haciéndolo mejor que el Archipiélago a la hora de proteger sus orillas. No obstante, si se observa el ritmo al que se ha producido esa degeneración, las Islas abandonan el séptimo puesto para hacerse con el primero. Como si de un time lapse se tratase, Canarias ha levantado moles de cemento a un ritmo de más del 200% desde 1987 a 2014, tal y como figura en el estudio de Greenpeace A toda costa, publicado a finales de julio de este año. Si a ello se suma la superficie costera arrasada por las llamas en incendios forestales, el resultado es la alarmante pérdida de hábitats naturales, así como una situación de vulnerabilidad frente al cambio climático.

La franja costera sirve de hábitat para multitud de especies salvajes, provee de pesca y marisqueo y amortigua los eventos climáticos extremos o procesos silenciosos y fundamentales como el ciclo de nutrientes (movimiento e intercambio de materia orgánica e inorgánica para regresar a la producción de materia viva). Cuando el suelo se degrada pierde su capacidad de proporcionar bienes o servicios ambientales a la población. Los hábitats naturales mantienen la diversidad genética y proporcionan capacidad de adaptación de las especies a los efectos del cambio climático. Paloma Luche, doctora en ecología y responsable de la campaña de costas de Greenpeace explica que estos ecosistemas "son la fuente de las moléculas curativas de las enfermedades del futuro", por lo que señala que destruir estos hábitats es "eliminar las posibilidades de investigación y, por tanto, de futuros descubrimientos para la humanidad".

Tras la Ley de Costas

En el caso del Archipiélago, esta degeneración supone un 11,9% de su litoral, un 8,7% a causa de la construcción y un 3,2% con motivo de los grandes incendios. Efectivamente no se trata de un dato preocupante, si no fuese porque la pérdida de estas superficies se ha multiplicado por cuatro en los últimos treinta años. "En España la media es que se ha multiplicado por dos", apunta Luche.

Desde la publicación de la nueva Ley de Costas en 1987 de en Canarias hay 40.000 nuevas hectáreas de cemento, con especial presencia en los núcleos urbanos, como el de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. "El incremento es mucho más exponenecial que en el resto de Comunidades y esto la puede poner muy pronto a la cabeza del ranking", asegura Luche.

En la Provincia de Las Palmas, el 14,7% de la costa está degradada, el 10,8% debido a urbanizaciones e infraestructuras, lo que supone 9.000 nuevas hectáreas de superficie artificial, y el 3,9% a los grandes incendios forestales, como el ocurrido en 2007 en Gran Canaria que afectó a 20.000 hectáreas.

En las Islas occidentales, la cifra de costa degradada se sitúa en un 8,4%, un 6,2% ocupado por superficies artificiales y un 2,3% de terreno quemado. En el caso de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife se han sumado 6.196 hectáreas artificiales nuevas desde 1987. En este lado del Archipiélago solo el paisaje natural tiene un deterioro destacable. No obstante, también se han estropeado los hábitats para especies amenazadas, la vegetación en la ribera de los ríos, ramblas y estuarios, las áreas desprovistas de vegetación, los hábitats naturales y los cultivos y pastizales.

Además, desde Greenpeace destacan el importante deterioro de las salinas y las playas naturales producido entre 2005 y 2014. Esto cobra especial relevancia en una Comunidad Autónoma en la que el turismo es el motor de la economía. "Canarias tiene unos ecosistemas valiosísimos en el mundo. Hay que ponerlos en valor y cambiar el modelo productivo para enfocarlo en la conservación", defiende Luche. Además, resalta que "el propio sector turístico insiste en que hay que fomentar un mercado de calidad y no uno masificado". Y añade que "si no se conserva lo que atrae al turismo, este no llega. Es así de simple".

Otra de las consecuencias importantes de la pérdida de suelo natural es el aumento de la vulnerabilidad frente al cambio climático. "Un bosque o un matorral, incluso unas dunas, hacen de barrera de protección. Si no están nos exponemos más a fenómenos extremos", explica Luche.

Por otro lado, Eugenio Reyes, de Ben Magec-Ecologistas en Acción, apunta a que "Canarias está a la cabeza en vertidos de aguas residuales y es responsable de la mayor destrucción de hábitat de sebadales del planeta".

Ante esta situación él proponen crear un plan de costas y litoral conjunto. "Es la única posibilidad de evitar aberraciones como la del muelle de Tazacorte en La Palma, que está vacío y encima no queda ni un ser vivo allí", afirma. Reyes manifiesta su descontento ante la gestión administrativa relativa a costas, la que considera "un disparate", y menciona ejemplos como el de la Playa de Tauro, "con graves delitos", o Playa Blanca "donde se cargaron seis especies amenazadas". "Vas a Puertos de Las Palmas y te dicen que es competencia de Costas de Madrid. Vas a Madrid y te dicen que es de Las Palmas", cuenta. Y añade que el siglo XXI es "una oportunidad inmensa para una gestión integrada del litoral".

De hecho, y aunque la tendencia de estos últimos años no es muy alentadora, ha habido algunas mejoras en las orillas españolas. Luche indica que en todas las Comunidades Autónomas ha habido un esfuerzo por "catalogar las zonas y dotar de recursos a los espacios protegidos". No obstante, también señala que no ha sido suficiente para cubrir la "degradación de productos y servicios ambientales de toda la franja costera". Ella aboga por una "necesaria Ley de Costas que no se ciña a los espacios protegidos sino que vaya a más, preservando también los bienes y servicios".

En el caso de Canarias, ha habido mejoras destacables en los hábitats para especies amenazadas, así como en espacios naturales protegidos. Además, se ha mantenido estable el control de la erosión en áreas desprovistas de vegetación y en aquellas generadoras de evaporación, también en cultivos y pastizales, y en vegetación de la ribera de los ríos, ramblas y estuarios.