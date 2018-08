Los funcionarios de prisiones exigen medidas contra las agresiones diarias

Con el lema Prisiones Sin Agresiones, los funcionarios de prisiones de Canarias se sumaron ayer a las concentraciones convocadas en el exterior de los centros penitenciarios del país, para reclamar medidas efectivas contra las agresiones que sufren diariamente en las cárceles. Denuncian el incremento de los ataques en el último año y trasladan la necesidad de que se establezca un protocolo eficaz de prevención de riesgos laborales, que garantice la seguridad y la salud de los empleados públicos.

Heraclio Gil, delegado de Acaip, recalcó ayer a las puertas de Salto del Negro, donde se manifestaba junto a sus compañeros, que "el protocolo actual de agresiones solo mueve papeles pero no soluciona nada", con lo que "se vuelve a repetir la agresión en el mismo sitio" sin que haya repercusiones para los atacantes.

El problema para estos funcionarios es que, aunque desempeñan funciones como agentes de la autoridad, no están reconocidos como tales, por lo que los ataques hacia ellos se suelen considerar faltas y no delitos y se pueden saldar con la imposición de una multa. Heraclio Gil expone que dependen de la decisión de un juez o un fiscal y si fueran agentes de la autoridad, "que no conlleva más recursos", precisa, estas conductas agresivas serían tipificados como delitos.

Las concentraciones fueron convocadas por CCOO, Acaip y UGT. Según Acaip, los funcionarios de las cárceles canarias sufrieron un total de 166 agresiones desde 2011 hasta finales de 2017, la mayoría en las prisiones de Gran Canaria con 103 agresiones, de ellas 58 en Las Palmas II (San Bartalomé de Tirajana) y 45 en Las Palmas I. Le sigue Tenerife con 33 ataques y Arrecife con 29. En casi todos los centros penitenciarios se han perdido funcionarios "excepto" en Las Palmas II como consecuencia de la apertura de nuevos módulos residenciales. En Canarias hay 120 vacantes por cubrir.

En el ámbito nacional, en 2018 se denuncia una agresión al día. Entre 2015 y 2016 se produjeron 934 agresiones a trabajadores de instituciones penitenciarias y en 2017 las lesiones graves sufrieron un incremento del 60% con respecto al año anterior. Los sindicatos consideran "urgente resolver la acuciante falta de personal".