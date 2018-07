El nuevo PP de Pablo Casado restaura la imagen de Soria

El nuevo Partido Popular (PP) de Pablo Casado ha abierto sus puertas a uno de los militantes más ilustres con que cuenta en Canarias. José Manuel Soria, exministro, exdiputado del Parlamento regional y exvicepresidente del Gobierno autonómico -entre otros cargos-, ha pasado de ser parte de los proscritos del PP, tras dejar de súbito la cartera de Industria por aparecer su nombre en los llamados Papeles de Panamá, a volver a ser considerado parte del activo de la fuerza política. Un cambio radical en el que la sorpresiva victoria de Casado en la carrera por hacerse con el liderazgo del partido ha tenido tanto que ver como la derrota de la que fuera su rival en las cuasiprimarias que el PP celebró recientemente, Soraya Sáenz de Santamaría. Los 451 votos que dieron la presidencia al diputado por Ávila en detrimento de la mano derecha de Mariano Rajoy han supuesto también la diferencia entre que Soria continuara arrinconado o que volviera a ser tenido en cuenta. No en vano, la relación entre Sáenz de Santamaría y el exministro nunca fue la ideal, hasta el punto de que hay en el PP quienes siguen señalando a la que fuera número dos del gobierno de Rajoy como verdadera artífice del adiós de Soria a la política.

El que fue presidente de los populares canarios la friolera de 17 años -exactamente entre julio de 1999 y abril de 2016- "participó activamente" en la tarea de aupar a Casado para que llegara a la presidencia de la organización. Así lo reconocen fuentes del núcleo duro del partido, donde son conscientes de que Soria en ningún caso busca regresar a la actividad política, al menos no a la institucional, pero donde igualmente saben que no es del agrado salir por la puerta de atrás del escenario público. Tampoco para un Soria que sí tiene cierta "preocupación", aseguran, por su "legado" en el PP y particularmente en el PP canario. Un legado que aún está a tiempo de enriquecer al amparo de una dirección nacional para la que logró arañar votos en el Archipiélago -donde su predicamento entre correligionarios sigue siendo considerable- y que, en correspondencia, tendrá en consideración el parecer del exlíder del PP en las Islas en el futuro de la organización, lo que no precisamente es buena noticia para el actual presidente popular en la región, un Asier Antona en franco descrédito a ojo de su antecesor.

La reincorporación al staff asesor del PP de quien sostuvo la cartera de Industria, Energía y Turismo entre diciembre de 2011 y abril de 2016, cuando dimitió del cargo a raíz de que trascendiera su participación en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales, ha coincidido en el tiempo con, de algún modo, su regreso a las dependencias del Ministerio en Madrid. Con Soria estuvieron el pasado jueves otros ilustres representantes del PP -García-Margallo, Álvaro Nadal, Isabel Borrego...- en el acto en que se colgó su retrato en la galería del Ministerio como antecesor de la actual titular del cargo, la socialista Reyes Maroto, que también estuvo en una ceremonia a la que asistieron más de medio centenar de personalidades.

A pesar de que también el retrato ha dado lugar a cierta controversia, o más bien ha recuperado la controversia que siempre genera este tipo de gasto público -el cuadro ha costado 8.690 euros-, nadie en las filas del PP, cuando menos nadie que no forme parte del entorno más próximo a Soraya Sáenz de Santamaría, habría rechazado la invitación para asistir al acto. Con este ejemplo ilustró ayer uno de los diputados invitado a la ceremonia la renovada imagen que los populares quieren dar a José Manuel Soria, un Soria a quien no le preocupa disputar ningún cargo orgánico pero sí la gestión del partido en la Comunidad Autónoma. "Quiere que se lo escuche", subrayaron.

"Y se lo escuchará", agregaron a renglón seguido las susodichas fuentes desde la calle Génova. ¿Quiere esto decir que Soria dibujará en la sombra los designios del PP canario? No. Ahora bien, su voz sí será la que a juicio de la nueva cúpula nacional merece alguien con su trayectoria, lo que cobra más importancia si se tiene en cuenta que también en Madrid hay quienes comparten la opinión de que Antona y la dirección regional del PP no están llevando el rumbo más adecuado. "El equipo de Asier [Antona] es peor que el de Soria, seamos claros, y hay gente muy válida a la que hay que reincorporar al partido", ahondó ayer una de las personas de confianza de Casado en el seno del PP, que adelantó, no obstante, que, de momento, no habrá decisiones traumáticas al respecto.

La línea roja que se marcan en Génova, eso sí, es que la recuperación de nombres propios para la causa del PP isleño tras la restitución de Soria en ningún caso traerá consigo la rentrée de medianías por más que contaran en su día con el beneplácito del exministro.