El Consejo de Gobierno prevé impugnar el real decreto del 75% al no incluir la demanda isleña

El Consejo de Gobierno prevé impugnar en su reunión de hoy el real decreto que consolida el descuento del 75% para viajar a la Península después de que el viernes el Consejo de Ministros diera su visto bueno al mismo sin explicitar en el texto que la rebaja debe hacerse sobre la tarifa regular y no la bonificable. Según adelantó a la Cadena Ser la consejera de Hacienda del Ejecutivo regional, Rosa Dávila, con la impugnación el asunto "quedará en el ámbito de lo judicial, pues el Gobierno se ha empeñado en seguir adelante con ese concepto de tarifa bonificable que no nos lleva a ninguna parte". Dávila se niega a entrar en más discusiones con el Ministerio de Fomento, después de que decreto aprobado necesitara hasta tres borradores y el último aún no recoge las demandas de Canarias. Por ello, "lo llevaremos al consejo de Gobierno para impugnarlo. Estamos convencidos de que lo vamos a ganar, como ya ocurrió en 2010".