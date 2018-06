Cierre de filas para que el Gobierno de Sánchez mantenga la agenda canaria

El Gobierno canario logra el respaldo de los agentes económicos y sociales para que no se modifiquen los presupuestos relativos a las Islas y que la reforma de la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) se apruebe como muy tarde en octubre, ante la incertidumbre generada tras el cambio político en el Estado. Las dos patronales canarias y los sindicatos mayoritarios cerraron filas en torno al Ejecutivo regional en las conversaciones que han iniciado los dos gobiernos y que culminarán con la reunión que mantendrán los presidentes Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, a raíz de la conversación telefónica que mantuvieron el viernes.

Los representantes empresariales y sindicales hicieron un llamamiento a los diputados canarios en el Congreso y a los dos principales partidos, PP y PSOE, para que no se dé marcha atrás en los logros conseguidos hasta ahora y que permiten que Canarias esté por primera vez en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas a la hora de negociar la nueva financiación autonómica. Tanto el presidente Fernando Clavijo como la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, advirtieron de la necesidad de mantener el calendario de tramitación del REF y del Estatuto porque Canarias no se puede arriesgar a no tener modificadas las dos leyes antes de final de año, debido a la incertidumbre que se genera por un posible adelanto electoral o por la apertura del proceso negociador de la financiación autonómica y de la reforma constitucional, cuestiones que se pueden dilatar en el tiempo.

Otra cuestión que también preocupa a la Administración autonómica es la firma de los convenios que se encuentran incluidos en la ley de presupuestos del Estado de 2018. El jefe del Ejecutivo regional espera que si las cuentas estatales se aprueban definitivamente a finales de julio convenios como el de carreteras puedan firmarse de inmediato, entre agosto y septiembre. Lo que sí está pactado es que los fondos que no se puedan gastar al cierre de este año se puedan ejecutar en 2019. "Es un momento histórico el que nos ha tocado vivir, nos estamos jugando los próximos 30 años, por lo que solo puedo agradecer la altura de miras demostrada por los agentes económicos y sociales", indicó Clavijo.

Por parte de los empresarios, el presidente de la patronal de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, entiende que el Gobierno ha "cimentado bien" las negociaciones, por lo que Canarias irá con una cierta ventaja a la reunión con Sánchez. "Todo lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho desde el consenso con la sociedad", señaló. Su homólogo de Tenerife, José Carlos Francisco, aseguró que las Islas se quedaron "con la miel en los labios", puesto que estos temas estaban ya avanzados con el PP, "y ahora hay un grado de incertidumbre importante y se necesita un empujón".

Por parte de los sindicatos Gustavo Santana, de UGT, apeló a la coherencia política de los partidos y se mostró optimista en relación a que los presupuestos del Estado, aunque se desplacen en el tiempo, vayan a ser aprobados y que lo que estaba establecido no va a sufrir alteraciones en los tramitación que queda en las Cortes. Por parte de CCOO, Inocencio González observó que, al final, de lo que se trata es que Canarias tenga una financiación "justa" para que compita en igualdad de condiciones con el resto de comunidades. Además, advirtió que la actual situación de las Islas y de sus niveles de renta y de pobreza provienen en buena parte de un déficit de financiación.