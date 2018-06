Defensa convoca 257 plazas de tropa y marinería para Canarias

El Ministerio de Defensa ha abierto el proceso de selección para el ingreso en los centros de formación a las escalas de tropa y marinería. En total se ofertan 3.000 plazas, de las que 2.200 corresponden a unidades del Ejército de Tierra, 450 a la Armada y 350 al Ejército de Aire. En cuanto a las relativas a Canarias, se han convocado un total de 257 plazas, tal y como refleja la publicación del Ministerio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De las plazas que corresponden a Canarias, 74 son del Ejército de Tierra para Tenerife, 68 para Gran Canaria y 78 para Fuerteventura. En cuanto a la Armada, solo se convocan siete plazas en Gran Canaria mientras que para el Ejército del Aire se ofertan 29 puestos en Gran Canaria y uno en Lanzarote.

Los interesados en participar en este proceso de selección pueden obtener más información a través de internet, accediendo a la página www.reclutamiento.defensa.gob.es, mediante los teléfonos 902432100 o 913089798; o acudiendo al área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa ubicado tanto en Tenerife como en Gran Canaria.

En la publicación del BOE se indica que el proceso de selección se llevará a cabo a lo largo del año 2018 mediante el establecimiento de un ciclo único de selección. Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes, se encuentran que el día de la incorporación al centro docente militar de formación correspondiente deben tener, al menos, 18 años de edad y no haber cumplido con anterioridad los 29; carecer de antecedentes penales y no tener abierto en calidad de procesado, imputado, investigado o encausado ningún procedimiento judicial por delito doloso; y no estar privado de los derechos civiles.