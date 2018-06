CC y Unidos sellan una alianza electoral en Gran Canaria para acabar con la "tristeza" de Morales

Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria sellaron hoy sábado su alianza electoral en la Isla para concurrir juntos a las elecciones autonómicas de 2019 en el Parlamento de Canarias, el Cabildo insular y en los ayuntamientos.

Pablo Rodríguez, secretario insular de CC y vicepresidente del Gobierno, y José Miguel Bravo de Laguna, presidente de Unidos por Gran Canaria y consejero en la oposición en el Cabildo, firmaron el pacto ante multitud de simpatizantes y militantes de ambas formaciones, en un acto celebrado en el hotel Reina Isabel en Las Palmas de Gran Canaria, que contó con la presencia del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y cargos públicos de ambas formaciones y de otros partidos invitados, como Carmen Guerra, concejala del PP del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El objetivo de esta alianza "no es para sumar votos o para tener más cargos públicos sino porque Gran Canaria lo demanda", exclamó Pablo Rodríguez. Ambos dirigentes consideraron que la isla debe recuperar el peso que ha perdido en el Archipiélago, y culpabilizaron al actual presidente del Cabildo, Antonio Morales, de Nueva Canarias, de una ineficaz gestión y de gobernar a "a golpe de titular" y ser el "presidente del mal rollo", enfatiuzó Rodríguez.

"Su presidencia es triste, en blanco y negro del pasado, es decepcionante. ¿Ustedes creen que Gran Canaria ha mejorado?", preguntó a los asistentes Pablo Rodríguez, que le contestaron incluso con un sonoro "no".

Para Bravo de Laguna esta isla debe dejar de ser la "isla del no" para convertirse en la "isla del sí", en referencia a los enfrentamientos de Morales con el Gobierno canario, si bien reconoció que él inició estas fricciones con el anterior Ejecutivo de CC, dirigido por Paulino Rivero, cuando era presidente del Cabildo por el PP –al final del mandato formó Unidos por Gran Canaria-, porque se produjeron agravios hacia Gran Canaria, pero consideró que con Clavijo la situación ha cambiado y se le presta mayor atención.

Ayer presentaron la alianza con un año de antelación para explicar al electorado, e incluso a miembros de ambos partidos que "dudan" de esta unión, el motivo que les ha llevado a concurrir junto a los comicios de mayo de 2019, que no es otro que hacer de esta isla un "SITE", siglas que según Bravo de Laguna representan una isla "sostenible, inteligente, turística y estratégica".

Pablo Rodríguez afirmó que esta es la primera alianza que presentan, pero en las próximas semanas y meses van a formalizar otras con partidos locales de Gran Canaria. No cerró la puerta a un pacto con Nueva Canarias, pero dadas las críticas al presidente del Cabildo la reunificación de ambas formaciones nacionalistas parece que va a quedar en intenciones más que en hec