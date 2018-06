El Boletín Oficial confirma la dimisión de Negrín 21 días después

La dimisión de Santiago Negrín como miembro y presidente del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) y como presidente del mismo ente autonómico ya es oficial 21 días después de conocerse. Lo es desde ayer cuando el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el preceptivo decreto en virtud del cual el jefe del Gobierno regional, Fernando Clavijo, "dispone el cese" del periodista en sus funciones al frente del organismo público. Como habitualmente ocurre, el decreto es escueto y se limita a señalar que el cese se produce a petición del propio Negrín y a recalcar el agradecimiento "por los servicios prestados".

Transcurrieron así 21 días desde que el pasado 17 de mayo Santiago Negrín dirigiera una misiva a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, para comunicarle su renuncia al cargo. Y desde hoy transcurrirán apenas cuatro días hasta que la Cámara regional, lo que tendrá lugar en la sesión plenaria que comenzará este próximo martes, apruebe la ley de emergencia, ley de urgencia o ley exprés para evitar que la televisión pública de la Comunidad Autónoma deje de emitir el próximo día 30, lo que se conoce en el argot televisivo como irse a negro. Hay que recordar que todos los grupos de la Cámara autonómica coincidieron tras el precipitado adiós de Santiago Negrín en la necesidad de encontrar una vía, y de hacerlo rápidamente, para evitar el fin de las emisiones y salvar los puestos de trabajo. En principio, la idea es que la figura de un administrador único se encargue de gestionar temporalmente la RTVC -en concreto hasta el próximo 31 de diciembre- con el objetivo primero de evitar el apagón y de encargarse de la gestión del día a día del ente: desde el pago de facturas hasta los trámites administrativos y contractuales.

No en vano, la decisión de Negrín se produjo a renglón seguido de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife dictara un auto en el que, además de aceptar el desestimiento de Videoreport Canarias de su recurso contra el proceso negociado sin publicidad de los servicios informativos de la Televisión Canaria, deja claro que Negrín, no ya como presidente del Consejo Rector del ente RTVC sino como administrador único de la mercantil TVPC -la televisión pública-, no es competente ni para aprobar los pliegos del concurso público declarado desierto en marzo, ni para abrir el negociado abierto en el que Videoreport logró la oferta más ventajosa, ni para firmar su adjucación, lo que correspondería al Consejo Rector.

El caso es que al margen de los informativos, también está incluido en este concurso el servicio de continuidad, necesario para mantener la señal activa en todo momento.