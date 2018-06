Más de 90 personas fallecen ahogadas en 2017 en las playas del Archipiélago

Más prudencia por parte de los bañistas y también un incremento de la vigilancia por parte de la administración o responsables de la seguridad de las costas. Son las peticiones que se desprende para reducir el número de ahogados tras el estudio sobre accidentes acuáticos de Canarias 2017 que, por segundo año consecutivo, elabora la plataforma impulsora de la primera campaña audiovisual nacional para la prevención de este tipo de incidentes, titulada Canarias, 1.500 kilómetros de Costa y que lidera el periodista Sebastián Quintana. Un total de 93 personas perdieron la vida en las costas canarias frente a los 72 de 2016.

Pudieron haber sido, sin embargo, más personas ya que durante el pasado año se produjeron 222 accidentes acuáticos en playas y, en menor medida, en piscinas. La intervención de los servicios de socorro permitió salvar a 97 personas.

Gran Canaria, con 36 muertes; seguida de Fuerteventura y Tenerife, con 21 fallecidos, y Lanzarote, con 10, tuvieron las peores cifras.

La costa de Pájara, con 13 ahogamientos, seguido de Las Palmas de Gran Canaria, con 12, y San Bartolomé de Tirajana, con 9, fueron los municipios que protagonizan los peores resultados de esta radiografía sobre los puntos negros de accidentes acuáticos en Canarias, que ayer fue presentada en el Club Victoria de la mano del propio Sebastián Quintana y de Juan Ortega Machín, directivo de la entidad social y durante más de treinta años jefe de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.

La playa que más ahogamientos contabilizó fue Costa Calma (Fuerteventura), con 5 fallecidos; seguida de Las Canteras, El Confital (Gran Canaria), con 3 víctimas en cada una de ellas; El Tancón, El Bollullo y Almáciga (Tenerife) y Gran Tarajal (Fuerteventura) contabilizaron cada una dos muertos.

El estudio, que lleva por título II Mapa de Accidentes Acuáticos de Canarias 2017, tiene como objetivo analizar de forma detallada los ahogamientos sobre dónde, cuándo, quién y por qué se produjeron para que las instituciones públicas y el personal competente en materia de seguridad y protección en la costa pongan en marcha las medidas oportunas con el fin de prevenir y reducir este tipo de accidentes, tal y como lo indica la Organización Mundial de la Salud. No en vano, Canarias ostenta a nivel nacional, y por tercer año consecutivo, el mayor número de muertes.

El estudio tiene como fuentes los registros de incidencias recogidos por el 112, así como los de la Guardia Civil y la Policía Nacional y, en menor medida, las noticias de la prensa local, por lo que la veracidad de los datos es más que evidente para acordar medidas.

De los 222 incidentes que se registraron el pasado año, 93 de ellos fueron mortales y 33 tuvieron un carácter grave. Como dato positivo, es que se incrementó el número de vidas salvadas en un 73% con respecto a 2016 gracias a la intervención de los servicios de socorrismo, que actuaron en 97 rescates.

En todas las islas del Archipiélago se registraron muertes, aunque por lógica las que mayor presión turística soportan son las que obtuvieron mayor número de incidentes y de víctimas.

Quintana explicó que la mayoría de las muertes se producen por imprudencias de los propios bañistas que bien no hacen caso a las señales de las banderas, en zonas donde no se debe o no saben medir sus fuerzas a la hora de entrar en el mar. El perfil de la víctima es el de un hombre extranjero, entre los 50 y los 75 años, que se baña por la tarde.

El segundo motivo es el de meterse en aguas donde no hay vigilancia, bien porque no existe o porque se hace a una hora en la que ya no hay socorristeis. "Las 50 banderas azules garantizan que hay personal y material para garantizar la seguridad y la protección, pero lo que ocurre es que hay 1.500 de costa, las playas están abiertas todo el año en Canarias y además hay 16 millones de turistas. No se puede poner un vigilante por cada turista por lo que la prevención es fundamental. Si en Tráfico se realizan campañas de prevención por qué no se hace con para prevenir ahogamientos", se preguntó Quintana, quien reivindicó la necesidad de que haya un plan nacional de seguridad acuática y una normativa acorde con las circunstancias de cada región para reducir el número de fallecimiento. Para añadir que todos los estudios destacan la necesidad de incrementar el número de socorristas y de horas de vigilancia en la costa.

La tercera causa de ahogamientos es bañarse en playas con corrientes de retorno. Es decir, en playas donde las olas van en perpendicular a la costa y en vez de llevarnos hacia la orilla lo hace mar adentro. En estos casos, el pánico y el querer nadar contracorriente nos produce agotamiento físico y nos hace ser más vulnerables para perecer ahogados. Caso que ocurre en Costa Calma (Fuerteventura), que pese a ser una playa muy tranquila las corrientes tiran con mucha fuerza mar adentro. Machín, que sufrió el carne propia un episodio de este tipo con final feliz, aconsejó "no luchar contra la corriente. Es absurdo, es como si diez nadadores olímpicos estuvieran tirando de ti". En estos casos, lo mejor es esperar a que vengan los equipos de rescate o nadar en perpendicular a la playa.

En lo que va de ya de año, se han producido 63 accidentes en Canarias; 19 personas se han ahogado.