Sánchez promete a NC cerrar la agenda canaria y mantener las cuentas del PP

Máxima expectación e incertidumbre en torno a la moción de censura del socialista Pedro Sánchez contra el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que hoy empieza a debatirse en el Congreso y sobre cuyo resultado se levantaron ayer múltiples y continuas especulaciones como consecuencia de los diferentes movimientos que se iban conociendo entre los distintos líderes políticos. La posibilidad de un triunfo de la iniciativa del secretario general del PSOE fue tomando cuerpo a lo largo del día al aventurarse un probable apoyo del PNV, cuyos cinco diputados son determinantes -decidirán tras escuchar hoy al socialista-, mientras que paralelamente se rumoreó durante todo el día una posible dimisión de Rajoy si finalmente ese escenario se constataba.

En este marco, los dos partidos nacionalistas canarios, CC y NC, evaluaban los acontecimientos desde posiciones distintas pero con la misma preocupación, los efectos que un cambio de Gobierno pueda tener sobre el desarrollo de la agenda canaria en Madrid, en concreto sobre el futuro de las reformas del REF económico y del Estatuto de Autonomía, que se tramitan en el Congreso, y el horizonte de unos Presupuestos estatales, de gran trascendencia para Canarias, que ya están en el Senado pero cuya aprobación definitiva pende de un hilo. Así, mientras NC mantenía ayer su apoyo a la moción siempre que el nuevo Gobierno liderado por Sánchez garantizara completar esa agenda y sin poner en riesgo los logros isleños en la cuentas estatales elaborados por el Ejecutivo de Rajoy, CC insistía en su rechazo a desbancar al PP por considerar que el líder del PSOE no tiene los apoyos necesarios para garantizar la gobernabilidad y pone en la picota los asuntos canarios.

El diputado de NC, Pedro Quevedo, trató de obtener garantías en ese sentido tras la preocupación que en su partido causó un supuesto acuerdo entre el PSOE y Cs para pactar el apoyo del partido naranja a la moción de censura a cambio de un acuerdo para convocar elecciones en otoño. Quevedo aseguró ayer que Sánchez le había desmentido categóricamente ese acuerdo y que, por el contrario, la idea que mantiene es la de estabilizar desde La Moncloa la situación política antes de convocar elecciones, lo que daría tiempo más que suficiente para aprobar el REF y el Estatuo, con reforma electoral, incluida.

En el mismo sentido, el líder del PSOE habría asumido que no contempla otro escenario que el de aplicar los Presupuestos del PP dado que no tendría tiempo de presentar y aprobar un nuevo proyecto. En todo caso, ambas partes son conscientes de que el futuro de las cuentas estatales dependería en parte de la actitud que adoptara un PP que pasaría a la oposición pero con mayoría absoluta en la Cámara Alta. Un hipotético veto del PP a sus propias cuentas en el Senado, o una modificación de los contenidos pactados con el PNV y NC en respuesta popular al apoyo de vascos y canarios a la moción, obligaría luego al Congreso a deshacer esos cambios con la dificultad que eso conllevaría teniendo en cuenta que el proyecto fue rechazado por la mayor parte de los partidos que respaldan a Sánchez.

En todo caso, Quevedo cree que Sánchez ha desactivado la preocupación ante la hipótesis de un adelanto electoral para este año y que, bajo esa premisa, su voto a favor de la censura se mantiene firme. De lo contrario, no lo podría garantizar. "Una moción de censura con el único objetivo de adelantar a las elecciones a unos meses vista no es lo que nosotros interpretamos como al cambio político que comprometimos en nuestro acuerdo electoral con el PSOE para la investidura de Sánchez", afirmó el diputado nacionalista. Según el diputado por Las Palmas, el adelanto electoral "sólo le interesa a Cs, y si ese es el objetivo principal de la moción, NC tendría que analizar internamente y decidir su voto".

Con todo, Quevedo considera que si la moción prospera por el apoyo del PNV, tampoco al partido jeltzale le interesa un adelanto electoral y sí una aplicación de los Presupuestos del PP.

Por su lado, CC seguía ayer sin ver justificación a la moción y se mantenía del lado del Gobierno, insistiendo en sus argumentos de que no estaría en un apoyo a Sánchez junto a los independentistas catalanes. Su diputada, Ana Oramas, sostenía ayer a primera hora que la moción "no hay ninguna posibilidad" de que la moción prosperara y, tras los rumores sobre el apoyo del PNV, insistía en que su "intuición" era que finalmente los vascos se abstendrían. "Vamos a tener un teatro en función de los intereses electorales de los cuatro líderes de los principales partidos; otra cosa es lo que pueda suceder la semana que viene", afirmó ante la posibilidad de que, si la moción de Sánchez no triunfa, se active una nueva la semana pasada presentada por Podemos con un candidato independiente para convocar elecciones.

Avanzó también su rechazo a ese escenario porque "el país no está para nuevas mociones de censura. En todo caso, Oramas insistió en reclamar a Rajoy que "reaccione" porque la moción de Podemos "sí podría prosperar", y pidió un cambio de actitud del Gobierno y del PP ante la corrupción porque su situación "es tremenda". Preguntada por si eso era una invitación a Rajoy para que dimitiera, se limitó a contestar que "esa es una cuestión de él".

Por su lado, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también está participando en las conversaciones a varias bandas de CC con las diferentes fuerzas políticas y especialmente con Pedro Sánchez, con quien ha hablado en al menos dos ocasiones en los últimos días para clarificar las intenciones de un hipotético Gobierno socialista.