La mutación japonesa del canario

El canario es el pájaro doméstico de mayor popularidad en todo el mundo, y es que, a pesar de tener un área de dispersión en estado salvaje bastante exigua (los archipiélagos de Azores y Canarias), estas aves se encuentran en jaulas y pajareras de todos los países del mundo, adaptándose, aunque con los cuidados debidos, a todos los climas y latitudes. La domesticación de esta ave es bastante temprana, lo que explica que, con el paso del tiempo haya dado paso a la existencia de diferentes razas. Según la finalidad de cada una de ellas, se las suele dividir en tres grandes grupos, de canto, de color y de postura.

Una de las razas más recientes de canarios de postura que se conoce es el canario Hosso de Japón, que resulta del cruce del Scotch fancy y el Rizado del sur, su nombre significa 'fino', 'afilado' en japonés. Los primeros ejemplares llegaron a Europa a manos de marineros belgas a finales de los años 60 y la raza fue oficialmente reconocida en el año 1974.

Su característica más importante es su forma de media luna, con la cola que cuelga sobre la percha formando una curva limpia con el cuerpo, que debe ser estrecho y cilíndrico. Los hombros son estrechos y apenas más anchos que el fino y largo cuello. La cabeza es estrecha y 'de serpiente' y tiene que estar inclinada hacia adelante para completar la curva total del pájaro, pero no debería estar más baja que los hombros. Las largas alas deben reposar confortablemente a lo largo del cuerpo y la cola completa su forma de media luna. Los muslos deben ser visibles y las patas deben estar ligeramente flexionadas, no rectas. El plumaje tiene que ser lo más liso posible, pero a la vista de la forma del cuerpo, esto no es del todo posible. La talla del pájaro es una de sus principales características. La longitud recomendada es de 11 cm, pero se acepta hasta un máximo de 12 cm, estas medidas hacen del hosso un auténtico pigmeo dentro del universo de la canaricultura.. A pesar de tener entre sus antepasados al canario rizado del sur, el plumaje de este canario es completamente liso y compacto, permitiendo todas las variaciones de color.