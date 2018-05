CC rechaza la censura a Mariano Rajoy si la sostienen "radicales" y "secesionistas"

"No sabemos para qué se hace la moción de censura, ni con quién se hace"

Coalición Canaria (CC-PNC) no apoyará la moción de censura presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si está sustentada con los votos de formaciones "radicales" y "secesionistas". El Comité Permanente de Coalición Canaria se reunió ayer de forma extraordinaria y con carácter de urgencia para adoptar una posición política sobre dicha moción de censura presentada por el partido socialista para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras conocerse la semana pasada la sentencia de Gürtel dictada por la Audiencia Nacional que certifica que el Partido Popular se financió con una caja b en su sede central desde casi su nacimiento como formación política.

Los nacionalistas canarios, en el caso de que la citada moción de censura pudiera salir adelante con el respaldo suficiente de PSOE, Ciudadanos (Cs) y Podemos, "volverían a reunirse" para plantearse qué hacer en dicho escenario.

La secretaria de Organización de CC-PNC, Guadalupe González Taño, señaló que la sentencia del caso Gürtel supone "un antes y un después en la vida política de este país y pone en evidencia comportamientos absolutamente reprobables del Partido Popular", por lo que "pedimos al PP que asuma responsabilidades en relación con estos asuntos y erradique totalmente este tipo de comportamientos en su partido".

Sin embargo, dijo González Taño, "a menos de dos años del fin de la Legislatura, la moción de censura, que los propios proponentes denominan instrumental, no tiene un objetivo claro y no sabemos ni para qué se hace ni con quién se hace" y argumentó que una propuesta de gobierno debe basarse en "dar estabilidad a un Estado que en estos momentos atraviesa uno de sus peores momentos políticos" y un gobierno debe basarse también en garantizar unos presupuestos de los que dependen miles de puestos de trabajo".

En este sentido, los nacionalistas consideran que tanto el partido socialista, que presenta la moción de censura, como Ciudadanos, que se posiciona a favor de convocar elecciones anticipadas, "reconocen que no tienen en su centro las respuestas a los problemas que atraviesa el Estado español". Por ello, González Taño señaló que cualquier propuesta que se plantee tiene que poner sobre la mesa cómo se van a resolver esos grandes problemas y "qué va a pasar con la agenda canaria".

La política palmera subrayó que "es importante saber con quién se hace esta moción de censura, que depende de formaciones políticas radicales y secesionistas con las que CC y PNC nunca compartirá objetivos". Si en España quiere plantearse una alternativa al actual gobierno, aseveró González Taño, deden anteponerse los graves problemas que atravesamos a los "tactismos electorales" tanto del PSOE como de Cs y, añadió que CC "está en la obligación de tomar en cuenta si lo que se plantea en Madrid "atiende los intereses de Canarias".

En este sentido, señaló que "el PSOE ha presentado una mocion de censura que no ha negociado con ningún partido, y además, ha dicho que no va a hacerlo, por tanto, no hay avances sobre un programa de gobierno que dé soluciones".

En esta línea consideró que "una situación de inestabilidad política pone en riesgo todo lo avanzado en favor de la agenda canaria, pero también en favor de la integridad del Estado español que atraviesa hoy uno de sus peores momentos".

Pese a lo anterior, la secretaria de Organización de CC destacó que "España necesita transparencia y limpieza en la vida política, pero también estabilidad y un gobierno que con altura de miras resuelva los graves problemas de España" y precisó que le corresponde al PP, en el seno de sus órganos, hacer un análisis claro de qué es lo que ha ocurrido y tomar medidas drásticas "que probablemente vayan más allá de las decisiones personales; debe adoptarlas y ejecutarlas", concluyó.