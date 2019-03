TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge Re-Thinking the Trace

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, inaugura este jueves [día 28] a las 19:00 horas Re-Thinking the Trace, una exposición de M.Lohrum. Se trata de una propuesta dinámica y basada en el dibujo performativo y en el concepto site-specific en la que la artista pone de manifiesto el carácter difuso de los límites entre disciplinas en el arte contemporáneo así como la naturaleza inestable y cambiante de la creación artística, que no resulta diferente a la del contexto social del individuo contemporáneo.

El dinamismo y cambio que caracterizan esta propuesta expositiva están directamente relacionados con la mecánica del proceso creativo de la propia artista. Re-Thinking the Trace se podrá visitar en el Espacio Puente hasta el 2 de junio, de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

Mediante el dibujo performativo, la realización de obras únicas estrechamente vinculadas a este espacio expositivo y de la participación del público en la creación de una de ellas, la muestra genera un marco físico e intelectual para reconsiderar y reevaluar ciertos conceptos convencionales históricamente establecidos que carecen de sentido para el arte del siglo XXI. Es decir, que le ofrece al público la posibilidad de repensar el significado de nociones como la mediación del espacio, el trazo, la exposición, las disciplinas artísticas o la autoría de la obra.

La semana previa a la exposición, la artista realizó una serie de performances en la sala, produciendo in situ obras que posteriormente serán expuestas en este espacio y que estarán acompañadas de la grabación de dichas acciones durante el resto del periodo expositivo. Una de ellas fue una performance participativa en la que la audiencia pudo hacerse partícipe y co-autor en la realización de la obra. Los dibujos resultantes son expuestos careciendo de marco, enfatizando el carácter transitorio de la muestra, así como del proceso creativo de la artista.

Re-Thinking the Trace se contrapone al concepto tradicional de exposición estática, en la que tiempo y espacio son conceptos secundarios que no juegan ningún papel específico. Las características del espacio expositivo juegan un papel fundamental en la producción de las obras de M.Lohrum, condicionando la apariencia de las mismas.

M.Lohrum es una artista multidisciplinar nacida en Tenerife, que se graduó en Bellas Artes en la Universidad de la Laguna (2013), por el itinerario de Proyectos Transdisciplinares, obteniendo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Posteriormente realizó un máster en Bellas Artes en Central Saint Martins (2017). En los últimos años, ha participado en relevantes exposiciones colectivas a nivel internacional, como como A Critical Rehearsal (2019, Londres, Reino Unido), We Take no Responsability (2017, Copenhague, Dinamarca), Badenfahrt 18 (2017, Baden, Suiza), ComplexTopography, Movement and Change como parte de la Triennale de Setouchi en el Jardín Ritsurin (2016, Takamatsu, Japón) o Degree Show One en Central Saint Martins (2017, Londres, Reino Unido), entre otras.

Además de ello, ha estado presente en los programas What is an Art School?, Studio Complex y Come Together, comisariados por Alex Schady en colaboración con Tate Exchange (2017, 2018 y 2019, Tate Modern, Londres, Reino Unido). También participó en los programas de residencia D2P Residency (2018, Brighton, Reino Unido), Sample Micro-Residency (2017, Central Saint Martins, Londres) y Tokyo Geidai Residency (2016, Tokio, Japón).