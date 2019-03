Abiertas las inscripciones para asistir a la presentación en Tenerife del 'Salomon Iati Team' del próximo 23 de marzo

La presentación del Salomon Iati team para la temporada 2019 tendrá lugar el próximo sábado 23 de marzo en Tenerife, donde el equipo se reunirá para compartir una experiencia y preparar la nueva temporada. Ya están abiertas las inscripciones para quienes deseen asistir, tanto a la presentación, que tendrá lugar en el hotel Botánico de Puerto de la Cruz, como a la actividad How to trail, a celebrar en Los Realejos. El conjunto ha elegido la Isla por sus excelentes cualidades para la práctica de deportes al aire libre durante todo el año, que se agrupan en la marca Tenerife No Limits.

En Tenerife, los atletas llevarán a cabo diversas actividades como sesiones de fotografía, formaciones diversas y actividades con los corredores tinerfeños. La más interesante será sin duda el Salomon Show, que se celebrará el día 23 de marzo, a las 10:00 horas, en el Salón Gran Teide del Hotel Botánico. El show está abierto a todo el mundo con inscripción previa en https://www.salomonspain.es/presentacion-equipo-2019/. Durante el evento se presentará oficialmente el nuevo acuerdo de patrocinio entre Iati Seguros y Salomon para esta temporada. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de cerca a los cinco atletas y de compartir con ellos dudas y curiosidades. Durante el acto habrá también un sorteo de material Salomon entre el público.

El equipo Salomon Iati para este año está formado por Eli Gordón, Tòfol Castanyer, Jan Margarit, Aritz Egea y Cristofer Clemente. Una vez más, sus calendarios serán muy variados y se les podrá ver en pruebas alrededor del mundo como las Salomon Golden Trail Series y otras carreras de larga distancia.

Después de la presentación los cinco atletas realizarán un How to trail, también con inscripciones abiertas en https://howtotrailrun.salomon.com/en/city/los-realejos, que tendrá lugar a las 12:30 horas en Los Realejos, en un tramo por el que transcurrirá la Fred. Olsen Tenerife Bluetrail de este año, y compartirán con los participantes sus mejores trucos para correr por la montaña y, sobre todo, disfrutar de la filosofía #timetoplay.

Durante el fin de semana, además de conocer la Isla, los miembros del Salomon Iati realizarán distintos workshops y shootings en el Parque Nacional del Teide. Serán unos días intensos para compartir momentos e impresiones antes de empezar una temporada repleta de retos y objetivos en la montaña.