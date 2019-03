El Cabildo guarda un minuto de silencio con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

El Cabildo de Tenerife ha guardado este lunes un minuto de silencio con motivo de la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Esta efeméride se celebra coincidiendo con el decimoquinto aniversario del atentado terrorista acaecido en Madrid el 11 de marzo de 2004, en el que perdieron la vida 193 personas. Con este acto se pretende honrar la memoria de los que ya no están y mantener vivo su recuerdo, así como reconocer que la democracia y su defensa son los únicos caminos hacia la libertad y los derechos de las personas.

El acto se convocó en la fachada del Palacio Insular como muestra de condolencia y solidaridad con las víctimas y sus familias. En la concentración estuvieron presentes el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, así como consejeros, directores insulares y trabajadores de la Corporación, y con la misma se quiere manifestar el rechazo hacia este tipo de actos de violencia terrorista.

Al término del acto, Carlos Alonso expresó que "una sociedad avanzada, solidaria que mira hacia el futuro tiene que tener en cuenta la tragedia que hace 15 años asoló a nuestro país y que todavía tiene que seguir en el recuerdo, no solo por el daño que ocasionó a las víctimas y sus familiares, sino pensando en que no puede volver a ocurrir". El presidente insular añadió que "no solo tenemos que dotarnos de medios de seguridad y de defensa, sino también de solidaridad e inclusión, para que no se vuelva a repetir lo que pasó hace hoy 15 años".