El Cabildo apoya a los agricultores en su petición de ayuda para el agua de riego

El Cabildo de Tenerife apoya a los agricultores isleños en su reivindicación de que el Gobierno central transfiera los ocho millones de euros que adeuda en concepto de compensación por el sobrecoste del agua de riego y que estaban previstos en los presupuestos de 2018. Así se lo ha hecho saber esta mañana el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, a representantes del sector durante el transcurso de una reunión celebrada en el Palacio Insular en la que también ha estado presente el vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales.

El presidente insular ha anunciado que el Pleno previsto para este miércoles sobre el estado de la isla debatirá precisamente una propuesta de resolución para que el Estado abone la subvención pendiente para compensar los costes de agua de riego agrícola y garantizar en el tiempo esta medida recogida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Alonso ha recordado que "el REF no es algo etéreo y tiene incidencia directa sobre personas y actividades económicas, y si no se cumplen sus medidas, algunos sectores están condenados a desaparecer". Para el presidente insular "no tiene sentido" que no se transfieran las cantidades tras el esfuerzo que conllevó la aprobación del nuevo REF y el Estatuto, "lo que convirtió a Canarias en un ejemplo para España de cómo se pueden lograr cosas con consenso y dentro de la Constitución".

El presidente del Cabildo considera que los agricultores "tienen derecho a quejarse porque el Estado quiere eliminar las compensaciones a las primeras de cambio y el agua es un elemento clave para garantizar la supervivencia del sector, y lo mismo ocurre con las ayudas al transporte o el Posei, con una capacidad máxima de 23 millones".

"El REF es la supervivencia del sector agrario", ha subrayado Alonso al tiempo que ha anunciado que buscará el apoyo del resto de presidentes de Cabildo en la Fecai que se celebra este mismo martes.

La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, acompañada de los dirigentes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias) Rafael Hernández y Miguel López y el vicepresidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA), Jesús Corbo, ha manifestado al término de la reunión que seguirán trasladando sus reivindicaciones al resto de cabildos, ayuntamientos y fuerzas sociales para recabar su rapoyo y, en el caso de que el Estado no atienda las peticiones, "tenemos previsto movilizarnos el próximo día 22 de marzo".

Delgado ha insistido que estas ayudas "es un derecho del campo canario" junto a las ayudas al transporte y el Posei, necesarios para compensar los altos costes de la producción en las islas, debido a la fragmentación del territorio y la lejanía del continente.

También ha manifestado que el primer interesado en transferir las cantidades debería ser el propio Estado puesto que ya lo firmó, pues ya lo firmó y ha lamentado "que todas las ayudas se vayan cayendo sin poder disfrutarlas".

La presidenta de Asaga no termina de creerse los últimos anuncios del Estado sobre la resolución del problema porque, según ha expresado, ha habido muchos cambios de opinión en las últimas semanas y, por lo tanto, mantienen la manifestación del próximo día 22 de marzo.