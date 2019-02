La VII First Lego League Canarias reunirá a 55 equipos, que buscan su clasificación para la cita nacional

La VII First Lego League Canarias reunirá a 55 equipos, que buscan su clasificación para la cita nacional

El torneo First Lego League Canarias (FLL Canarias) reunirá el 23 de febrero en La Laguna en el IES Marina Cebrián (La Laguna) un total de 55 equipos -28 de ellos de la FLL Júnior-, con niños de edades comprendidas entre los 6 y los 9 años. Los dos primeros clasificados obtendrán su pase para la final nacional, que tendrá lugar en el Magma Arte y Congresos de Tenerife los próximos 23 y 24 de marzo.

La iniciativa, considerada como el mayor encuentro de ciencia, robótica y valores de Canarias, está organizada por el Cabildo -a través del área Tenerife 2030 e INtech Tenerife- y Fundación Scientia, y cuenta con la coorganización de La Universidad de La Laguna y su Fundación General a través de Ciencia ULL, el Ayuntamiento de La La Laguna, el IES Marina Cebrián, Fundación Princesa de Girona, Lego Education Robotix, Medi y Fdecan. Además, en esta edición Airbus será el colaborador temático del torneo. Los equipos que participan en el torneo clasificatorio se han preparado durante meses con sus entrenadores para asumir el desafío Into Orbit (FLL), que los transportará al espacio con el objetivo de identificar un problema físico o social con el que se pueda enfrentar el ser humano durante una exploración espacial de larga duración, y Mision Moon (FLL Jr.) y programarán un robot autónomo utilizando la tecnología de Lego Mindstorms para resolver las misiones del juego del robot

De cara al torneo, los equipos han trabajado tres aspectos: el desarrollo de un proyecto científicos que dé una solución al problema relacionado con el desafío, el diseño, construcción y programación del robot para superar las 14 misiones planteadas en la mesa del juego del robot y la realización de un póster en el demuestren cómo integraron los valores FLL en el proyecto, que es el pilar fundamental del programa.

Los equipos participantes son Aldeatrón Robotix, Nazaret los Llanos, Cintegra, Comitrón, Los Volcanes Nazaret, Divertransformers, Jawa-Bots-Cobiella, Cotalaya Connection, Skynet II, Skynet I, Robotnik, Curiosity4, REC-Marina Cebrián, The Elementrix, IES Bañaderos, From Guaza to Space, Tecnospace, FuerLegoAventura, Los Cometas, Orion Robotic, AndroTeide, A pie de Risco, Britalego, CICA, Danjualma, Criseza, Tanateka y PureTecno.

Por su parte, los participantes en la FLL Júnior son Skynet Junior, Solpeques, Cientidrilos, Laborasaurios, Baróticos, Constructores Amigos del Espacio, Echeyditos 1, Echeyditos 3, Echeyditos 2, Los astronautas del Mar, Moon City, Los lunáticos, La Jaca Robótica, Los ?Bs Junior, Space Squad, Los investigadores de la Luna, Los constructores de lego, Ultralego star de la galaxia, MiniGenius, Aribot, Robofusion, Robomakers, Animatronic, Los estelares de la galaxia, Super lego de la Luna, super cohetes de lego, The Pureza's moon y Los astronautas de La Salle.

La First Lego League 2019 es posible gracias al patrocinio de la Fundación Cepsa, Alonso y Alonso, Naviera Armas, FuenteAlta, VolcanoTeide, Gente Radio, Internet Canarias Libby's, Tirma y Metro Tenerife. Por su parte, los colaboradores del evento son: Innova7, Carrefour, CIFP César Manrique, Hp Qwerty, AMC Construcciones y Contratas, Isola, Museos de Tenerife, Universidad Europea de Canarias, Ibora Producciones, Coca-Cola y Yupcharge.

Premios

1º Premio Fundación Scientia al ganador

2º Premio Tenerife 2030 al ganador

1º Premio y 2º Premio a los Valores First® Lego® League

Global Innovation Award

2º Premio al Proyecto Científico

1º Premio Airbus al Proyecto Científico

2º Premio al Diseño del Robot

1º Premio al Diseño del Robot

1º Premio al Comportamiento del Robot

Premio Fundación Princesa de Girona al Emprendimiento

Premio LEGO Education ROBOTIX a las Jóvenes Promesas

Premio al Entrenador

Final nacional

Tenerife volverá este año a ser sede del torneo nacional de la FLL, que tendrá lugar en el Magma Arte y Congresos de Tenerife los próximos 23 y 24 de marzo con la participación de 55 equipos de toda España. Entre estos participantes saldrán los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo para competir en los torneos internacionales First Lego League.

FLL es la rampa de lanzamiento que impulsar el aprendizaje de habilidades y competencias STEM (acrónimo en inglés para definir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) con la idea de que los jóvenes las apliquen en el futuro para mejorar las condiciones de ida de las personas.

First Lego League desafía cada temporada a los jóvenes a resolver problemas del mundo real tales como el reciclaje, la gestión del agua, las energías renovables o el espacio en el caso de este año mediante las oportunidades que ofrecen la ciencia y la tecnología.

Feria científica

La Universidad de la Laguna y su Fundación General organizan nuevamente la feria científica 'Diviértete y Experimenta', que se desarrolla de forma paralela al torneo. Se trata de una muestra de la actividad investigadora que se desarrolla en los centros de I+D de Canarias a través de la realización de exposiciones prácticas y también la organización de talleres y actividades prácticas por parte de empresas y asociaciones vinculadas a la ciencia y la robótica.

En esta séptima edición de la First Lego League la feria contará con 25 estands, de los que 14 corresponden a la Universidad de La Laguna para exponer sus iniciativas Conecta Cienci@ULL, Programa de Vocaciones Científicas y 'PaleoConéctat'e, con talleres sobre matemáticas, química, ciencias básicas, arte, agua, física, biología marina y tecnología.

También estarán presentes centros de I+D como los Institutos de Productos Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de la Conservación y Biodiversidad de Tenerife, ITER e Involcan, además de Museos de Tenerife, empresas del sector y asociaciones como la Unión de Radio Aficionados Españoles y la Asociación de profesores Isaac Newton.