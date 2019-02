Un total de 25 obras de siete países resultan finalistas de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana han anunciado las obras finalistas en las nueve categorías de su segunda edición, que se celebrará el próximo 6 de abril en Tenerife. El anuncio se ha realizado esta tarde en la madrileña Casa de América en una rueda de prensa en la que han participado el vicepresidente del Cabildo y consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, junto a la directora general del ICAA, Beatriz Navas Valdés; Jorge Alvar, director de Infraestructuras, Sanidad y TIC del ICEX, España Exportación e Inversiones; Elena Vilardell, secretaria técnica y ejecutiva del Programa Ibermedia; Antonio Pérez-Hernández Torra, director general de Casa de América; Carlos Biern, presidente de DIBOOS; y José Luis Farias, coordinador de los Premios Quirino; además de representantes de las embajadas de Brasil, Chile, Colombia, México y Portugal.

Un total de veinticinco trabajos procedentes de siete países de la región se disputarán las estatuillas de esta segunda edición. Producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Portugal optarán a los Premios Quirino en las nueve categorías en una selección que refleja la proyección internacional de la animación iberoamericana y que cuenta con una amplia representación de filmes orientados a público joven y adulto.

La animación española es la más representada con 13 candidaturas, mientras que Brasil presenta 7 finalistas, seguido de Colombia (5), Argentina (4), Chile (4), Portugal (3) y México (1).

El cortometraje español "La noria" es la obra con más nominaciones (3), siguiéndole de cerca la serie chilena "Puerto Papel 2ª temporada – La vida de los otros" y el largometraje colombiano "Virus Tropical", con dos nominaciones cada uno.

La selección ha sido realizada por un jurado internacional integrado por el director y guionista Alê Abreu, la directora de arte de personajes de Pixar Deanna Marsigliese, el productor Gustavo Ferrada, la directora de ventas de Sola Media Barbie Heusinger y la jefa de desarrollo de Xilam Animation Marie-Laurence Turpin. Las biografías del jurado se pueden consultar aquí.

Los cuatro largometrajes que optan al Premio Quirino son: los españoles "Another Day of Life" y "Buñuel en el laberinto de las tortugas"; el brasileño "Tito e os Pássaros" y el colombiano "Virus Tropical". Por su parte, las series finalistas son las chilenas "Petit" y la segunda temporada de "Puerto Papel - La vida de los otros" (la primera temporada fue finalista en Premios Quirino 2018) y la brasileña "Irmão do Jorel - Seja Brócolis!".

En la categoría de cortos los candidatos son: los españoles "La noria" y "Soy una tumba" y el brasileño "Guaxuma". Por su parte, en la categoría de obras de escuela, las obras finalistas son la portuguesa "O Chapéu", la mexicana "Reverie" y la española "Patchwork".

Además, otras 16 obras optan al Premio Quirino en las categorías de obra innovadora, obra de encargo, desarrollo visual, diseño de animación y diseño de sonido y música original. La lista de todas las obras finalistas se pueden ver aquí.

La segunda edición de los Premios Quirino recibió un total de 244 obras de 16 países.

Continúa abierta la convocatoria al Foro de Coproducción

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana mantienen abierta la convocatoria para participar en el Foro de Coproducción y Negocio, actividad profesional que se desarrollará los días 5 y 6 de abril.

La preinscripción para el Foro de Coproducción, dirigido a empresas, productoras o canales de televisión iberoamericanas o con interés en Iberoamérica, está abierta hasta el próximo 22 de febrero. El encuentro congregará a profesionales de la región en reuniones B2B, mesas de trabajo y conferencias en el que se hablará del estado de la industria de los diferentes territorios. Este año el foro cuenta, como novedad, con la participación y patrocinio de ICEX, España Exportación e Inversiones y Animation From Spain.

Entre los primeros participantes del foro confirmados se encuentran Discovery Kids, Cartoon Network, RTP, RTVE, CLAN Internacional, Sola Media, Indie Sales, PlayKids, Cake Entertainment, Dandelooo, Autour de Minuit, Xilam Animation e Ikki Films; así como representantes de las asociaciones de productoras de animación: DIBOOS, GEMA Colombia, Animar Cluster - Cluster Argentino de Animación & VFX y ABCA - Associação Brasileira de Cinema de Animação, entre otras.

El año pasado se realizaron alrededor de 350 reuniones y participaron profesionales de 20 países.

Premios Quirino

Los premios toman el nombre en homenaje al creador del primer largometraje de animación de la historia, el italo-argentino Quirino Cristiani, que en 1917 dirigió "El apóstol"; una producción argentina en la que se utilizaron 58.000 dibujos hechos a manos y rodados en 35 mm, además de varias maquetas que representaban edificios públicos y las calles de la ciudad de Buenos Aires.

En 2018, el largometraje mexicano "Ana y Bruno" de Carlos Carrera, la serie "El hombre más chiquito del mundo" del argentino Juan Pablo Zaramella y el corto español "Decorado" de Alberto Vázquez fueron las obras reconocidas en las principales categorías.

Los Premios Quirino, que cuentan con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife a través de la Tenerife Film Commission, reflejan la apuesta decidida que desde hace años se viene haciendo por la animación en la isla. Esta apuesta se materializa además en acciones concretas de apoyo a la floreciente industria local, la asistencia a los principales mercados internacionales y la promoción de la marca Tenerife Isla Cartoon, específica para este sector.

La iniciativa cuenta también con el patrocinio de ICEX España Exportación e Inversiones, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Tenerife Espacio de las Artes (TEA), Iberia Express, HP y Tangram Solutions; la colaboración del ICAA, AECID, Programa Ibermedia, Fundación Cultural Hispano Brasileña, Embajada de Brasil, Auditorio de Tenerife, Universidad de la Laguna y RTVE; y el apoyo de DIBOOS, SAVE, Pixelatl, 3D Wire, Ventana Sur Animation!, La Liga de la Animación Iberoamericana, Tenerife Moda, Annecy Festival y Universitat Politécnica de Valencia, así como el de las asociaciones: APA - Asociación de Productoras de Animación de Córdoba Argentina; ANIMAR CLUSTER - Cluster Argentino de Animación & VFX; ABCA - Associação Brasileira de Cinema de Animação; Animachi Chile; GEMA Colombia - Grupo de Empresarios de Animación; Gremio de Animadores de Ecuador; ACDMX - Asociación de Creativos Digitales de México; Perú Animación y Casa da Animaçao de Portugal.

Más información y enlaces de interés

Todas las obras finalistas: https://premiosquirino.org/finalistas-2019/

Vídeo resumen obras finalistas: https://youtu.be/ygWx4oZdfcw

Biografías jurado: https://premiosquirino.org/jurado-2019/

Bases del Foro: https://premiosquirino.org/foro/

Contacto: prensa@premiosquirino.org

Los finalistas

Premio Quirino al Mejor Largometraje de Animación Iberoamericano

— Another Day of Life, dirigida por Raúl de la Fuente & Damian Nenow. Producida por Platige Films y Kanaki Films, en coproducción con Walking The Dog, Wüste Film, Animationsfabrik, Puppetworks Animation Studio (España, coproducción con Polonia, Bélgica, Alemania)

— Buñuel en el laberinto de las tortugas, dirigida por Salvador Simó. Producida por Sygnatia Films, The Glow, Submarine B.V., Hampa Animation Studio, Telemadrid, TV Aragón (España, coproducción con Países Bajos)

— Tito e os Pássaros, dirigida por Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar & André Catoto. Producida por Bits Filmes (Brasil)

— Virus tropical, dirigida por Santiago Caicedo. Basada en la novela gráfica de Powerpaola. Producida por Timbo Estudio (Colombia)

Premio Quirino a la Mejor Serie de Animación Iberoamericana

— Irmão do Jorel - Seja Brócolis!, dirigida por Juliano Enrico. Producida por Copa Studio (Brasil)

— Petit, dirigida por Bernardita Ojeda Salas. Basada en la obra de Isol. Producida por Pájaro en coproducción con Pakapaka, Non Stop y Señal Colombia (Chile, coproducción con Argentina, Colombia)

— Puerto Papel 2ª temporada - La vida de los otros, dirigida por Álvaro Ceppi. Producida por Zumbastico Studios, Gloob, Señal Colombia, Pakapaka (Chile, coproducción con Brasil, Colombia, Argentina)

Premio Quirino al Mejor Cortometraje de Animación Iberoamericano

— Guaxuma, dirigida por Nara Normande. Producida por Vilarejo Filmes, Les Valseurs (Brasil, coproducción con Francia)

— La noria, dirigida por Carlos Baena. Producida por Nightwheel Pictures (España)

— Soy una tumba, dirigida por Khris Cembe. Producida por UniKo, Autour de Minuit (España, coproducción con Francia)

Premio Quirino al Mejor Cortometraje de Escuela de Animación Iberoamericano

— O Chapéu, dirigida por Alexandra Allen. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Portugal)

— Patchwork, dirigida por María Manero Muro. Universidad Politècnica de Valencia (España)

— Reverie, dirigida por Philip Piaget. The Animation Workshop - VIA University College (México, coproducción con Dinamarca)

Premio Quirino a la Mejor Animación Iberoamericana de Encargo

— La increíble historia del hombre que podía volar y no sabía cómo, dirigida por Manuel Rubio. Producida por Hiru Animation, Afterlife (España)

— Lorenzo Live 2018 Intro, dirigida por Manuele Fior & Silly Walks Studio. Producida por Silly Walks Studio (España, coproducción con Italia)

— Partir de cero, dirigida por Carlos Salgado. Producida por User T38, DDB (España)

— A Queda, dirigida por Paulo Garcia. Producida por Zombie Studio (Brasil)

Premio Quirino a la Mejor Obra Innovadora de Animación Iberoamericana

— Belisario - El pequeño gran héroe del cosmos, dirigida por Hernan Moyano. Producida por Planetario Ciudad De La Plata (Argentina)

— Bring You Home, dirigida por Marc Terris & Xavi Terris. Producida por Alike Studio (España)

— Mibots Playroom, dirigida por Nathalie Martinez. Producida por Wise Blue Studios (España)

Premio Quirino al Mejor Desarrollo Visual de Obra de Animación Iberoamericana

— Agouro. Producida por Bando À Parte, Zéro De Conduite Productions (Portugal, coproducción con Francia)

— La casa lobo. Producida por Diluvio, Globo Rojo (Chile)

— La noria. Producida por Nightwheel Pictures (España)

Premio Quirino al Mejor Diseño de Animación de Obra de Animación Iberoamericana

— Lino - Uma Aventura de Sete Vidas. Producida por Startanima (Brasil)

— La noria. Producida por Nightwheel Pictures (España)

— Puerto Papel 2ª temporada - La vida de los otros. Producida por Zumbastico Studios, Gloob, Señal Colombia, Pakapaka (Chile, coproducción con Brasil, Colombia, Argentina)

Premio Quirino al Mejor Diseño de Sonido y Música Original de Obra de Animación Iberoamericana

— Black is Beltza. Producida por Black is Beltza A.I.E., Talka Records, Set Màgic Audiovisual (España)

— Entre sombras. Producida por Animais, coproducción con Vivement Lundi!, Um Segundo Filmes (Portugal, coproducción con Francia)

— Virus tropical. Producida por Timbo Estudio (Colombia)