El Auditorio de Tenerife lleva al Festival Índice un espectáculo musical, un concierto coral y una obra de danza infantil

Tres de los proyectos de Auditorio de Tenerife se trasladan al Festival Índice para realizar una muestra del trabajo que se realiza durante el año con y para los jóvenes de la Isla. Las propuestas del centro cultural insular, que tendrán lugar a lo largo del sábado [día 29], consisten en un espectáculo de Musical.IES, un concierto del Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife y la actuación infantil de la Unidad Didáctica de Tenerife Danza.

La primera propuesta que entrará en escena será la de Musical.IES con una adaptación del espectáculo Versus, dirigido por Melodie Pérez, que estrenaron el mes de abril 200 alumnos de diez centros educativos de la Isla. Para esta ocasión se ha preparado con 35 de los participantes una adaptación del musical de 40 minutos que incluye la práctica totalidad de los temas que lo componen. La actuación será a las 12:00 horas del sábado en el escenario que se colocará al aire libre entre el TEA Tenerife Espacio de las Artes y el Museo de la Naturaleza y el Hombre.

A las 13:00 horas tomarán el relevo de la programación los 32 cantantes del Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife, que darán un concierto en la plaza de TEA. Esta formación, liderada por su directora Roxana Schmunk, abordará un repertorio muy relacionado con la literatura, como son, entre otras, las canciones Azul, de Julio Domínguez sobre textos de Rafael Arozarena; Canción de amor, de Dante Andreo sobre textos de Rafael Alberti; Yo no quiero morirme, de Dante Andreo sobre textos de Elsa López; y Only in sleep, de ?riks E–envalds sobre textos de Sara Teasdale.

Ya por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar la obra diseñada para toda la familia Drakaina Draco y las 7 semillas mágicas. Drakaina Draco (encarnada por Guacimara Gil), Arbustus Robustus (Mathías Pérez) y Stelli Maris (Irene Álvarez) se han propuesto encontrar semillas originarias de drago a lo largo de las siete islas, con el objetivo de recuperar un gran dragonal, bosque termófilo en peligro de extinción. Este título de la Unidad Didáctica de Tenerife Danza, estrenado en abril, llevará hasta la plaza de entrada de TEA la versión al aire libre de esta historia creada y dirigida por Helena Berthelius.