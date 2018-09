El festival de la cultura japonesa 'MusaJapón' se despide con una semana dedicada al manga

El festival de cultura japonesa 'MusaJapón', organizado por el Cabildo en el Museo de la Naturaleza y el Hombre durante los meses de agosto y septiembre, pone el broche final de su celebración con una semana dedicada a la cultura del manga. Así, este viernes [día 28], a las 21,30 horas, tendrá lugar un espectáculo de música y baile de la mano de 'Morimoto Sisters' y la bailarina Ana Beatriz Alonso, quienes ofrecerán un viaje a través de las bandas sonoras del cine manga de los años 70 hasta la actualidad. Y el sábado [día 29], a las 11,00 horas, se celebra un taller de manga, cuyas plazas están agotadas.

'Morimoto Sisters' es un dúo de voces compuesto por Satomi y Emiko Morimoto, dos hermanas japonesas que incluyen es sus repertorios músicas de oriente y occidente que interpretan con sus voces prodigiosas y a su virtuosismo al piano. Así, la soprano Emiko Morimoto es licenciada en la Tokyo College of Music y en su largo currículum se encuentra el tercer premio en la competición Asian Classical Music Concert en Tokyo, 2003. Fue becada por la fundación Rosa Sabater, Foundation of Hazen Hosseschueders (2005) y por la fundación Richard Stapley, Education Trust, en 2005 y 2008.

También ha ofrecido conciertos en diferentes países de Europa y Asia. Por otra parte, la pianista y también soprano Satomi Morimoto, es licenciada por la Tokyo University of Arts and Music. Cursa un Master Degree of Music en la Guildhall School of Music and Drama, en Londres. En su carrera, Satomi ha realizado numerosos conciertos como solista con orquestas, ha compuesto temas para bandas sonoras y ha sido músico de estudio. Su versatilidad musical la ha llevado a grabar tres discos con la formación de jazz fusión ST Fusion.?

Por otra parte, el taller de manga, que es la palabra japonesa para designar a las historietas en general y que fura de Japón se utiliza tanto para referirse a las historietas de origen japonés como al estilo de dibujo utilizado en estas, será impartido por Marta Idaira Jiménez.

El manga japonés constituye una de las tres grandes tradiciones a nivel mundial, junto con la estadounidense y la franco-belga. Abarca una extensa variedad de géneros y llega a públicos diversos. Es una parte muy importante del mercado editorial de Japón y motiva adaptaciones a distintos formatos: series de animación, conocidas como anime; o de imagen real, como películas, videojuegos y novelas. Cada semana o mes se editan nuevas revistas con entregas de cada serie, al más puro estilo del folletín, protagonizadas por héroes cuyas aventuras, en algunos casos, seducen a los lectores durante años. Desde los años ochenta, han ido conquistando también los mercados occidentales.