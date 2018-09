TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece una muestra pública y participativa del taller-investigación The lieder

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge este viernes [día 21], a partir de las 18:30 horas, una acción participativa de The lieder, en la que se mostrará el resultado del taller-investigación realizado en este centro de arte contemporáneo del Cabildo por los artistas Javier Cuevas y Sara Serrano y en la que además podrán participar todas aquellas personas que lo deseen. En esta apertura pública de The lieder, Cuevas y Serrano y quienes durante seis jornadas han formado parte de esta residencia artística, compartirán las prácticas exploradas en el taller.

De forma paralela a esta presentación, se proyectará la pieza de videoarte The lieder realizada por Miguel G. Morales a partir de este proyecto, que cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife. En este Laboratorio de Acción de TEA han participado Adán Hernández, Gloria Brito de Heer, Manuel Castañeda, Manuel Gómez, Iliana Kaoura, Obdulia Bustos, Eduardo J. Feria, Silvia Zelaya, Yasmina Alvoza y María Jesús Castejón.

Este taller se ha desarrollado como un proceso de investigación-acción en torno al cuerpo (físico y político) y a la urgencia de una recaída carnosa dentro de los dispositivos culturales y sociales del Régimen. A partir de dos actos básicos relacionados con lo que J.M. Esquirol denomina "el ajuntamiento humano" (marchar juntos/as y cantar juntos/as), los participantes en el taller han explorado la incidencia de un cuerpo resistente en la propia estructura del museo, así como en las posibilidades que esta nueva posición nos brinda para desvelar lo que no vemos (los cuerpos subalternos o la invención de la tradición, la identidad y la historia que nos propone el centro de arte). A través de lecturas, conversaciones y largas caminatas en silencio, el taller también han reflexionado sobre las crisis migratorias, las fronteras y los símbolos del estado-nación.

The lieder es un proyecto de Javier Cuevas y Sara Serrano con la colaboración del creador y performer Adán Hernández, de la videoartista y performer Raffaella Menchetti, de la creadora audiovisual Tamara Brito de Heer, y del director de cine Miguel Morales. Tras el estreno de la versión escénica en el Festival TNT Tarrasa y su paso por festivales y espacios de creación como Vigil for the Earth (Noruega), Altofest (Nápoles), Solar (Tenerife), Centro Párraga (Murcia) y L'Estruch (Sabadell), The lieder pone ahora el foco en desarrollar y profundizar en un dispositivo específico para cuerpos instalativos, una deriva espacial y audiovisual del trabajo que se expande y que se plantea desde la resistencia, desde el cuerpo expositivo y desde las prácticas coreográficas y performativas en el museo.

El Laboratorio de Acción de TEA es un lugar de encuentro para estimular la experimentación y la investigación artística y multidisciplinar, generando procesos de aprendizaje en torno a acciones artísticas que se mueven en el contexto de la acción entendida esta en su sentido más amplio. Masu Fajardo, David Armengol, Andrés Senra, Gregorio Viera o Amalia Fernández son algunos de los artistas que hasta la fecha han formado parte de este programa.

Creador, actuante y comisario en torno a las artes escénicas contemporáneas, Javier Cuevas es el director artístico del Laboratorio de Artes en Vivo del Teatro Leal de La Laguna (LEAL.LAV-Tenerife). Licenciado en Filosofía (Especialidad Psicología) y Master en Terapia Familiar Sistémica, Cuevas ha coordinado el Centro Párraga, Espacio de Investigación para las Artes Escénicas de Murcia (2007-2010). Como comisario ha participado en la III Edición del Mercado Atlántico de Creación Contemporánea; en La Noche en Blanco La Laguna 2011 y 2015; en Festival Sitio (2014 y 2015); en la Quincena de Cultura Noruega Contemporánea en La Laguna (2014); y en Spanish Matchbox junto a E&G Teater (2016, Noruega) y Altofest (Nápoles, 2017). Dirige desde LEAL.LAV el proyecto bienal Dance Inter Faces, ventana de internacionalización para la danza y las prácticas contemporáneas de cuerpo y movimiento made in Canarias.

A lo largo de su carrera ha estrenado diferentes piezas, entre las que se encuentran, Gracias (1") Límites junto a Acerina Amador (Auditorio de Tenerife, 2011), Hamlet post scriptum con Roberto García de Mesa (Teatro Victoria, 2012), El amor es un perro que viene del infierno (Teatro Guimerá, 2013), Bailarina lírica (Auditorio de Tenerife junto a Sonia Gómez, en 2015), El resistente y delicado hilo musical (un proyecto de Amalia Fernández), The lieder (TNT Tarrasa, 2017, junto a Sara Serrano) y Viviré aquí, junto a Griselda Layño y Tamara Brito de Heer (Teatro Victoria, 2017).

Sara Serrano es licenciada en Dirección Escénica e Historia del Arte y Master en Práctica Teatral por Rose Bruford College en la Universidad de Manchester. Completó su formación con numerosos cursos y seminarios relacionados con las distintas disciplinas del Arte. Como extensión a su trabajo en las Artes Escénicas, ha realizado incursiones en el campo de la instalación y el montaje multimedia y tiene una larga experiencia en producción, gestión y coordinación cultural y en diseño y dirección artística de eventos y exposiciones. Entre los últimos proyectos, destaca la coordinación general de los Eventos Paralelos de Manifesta 8 o la codirección de Spanish Matchbox, muestra de artes escénicas contemporáneas dentro del E&G Teater Somerprogram 2016 (Lofoten, Noruega).

Ha presentado sus trabajos escénicos en el marco de festivales y espacios como Fringe-NY (Soledad.es), el Festival Internacional de Brisbane-Australia (Do-Do Land) o Black Box en Oslo-Noruega (The Answering Machine). Forma junto a Eduardo Balanza el DFH, con el que realiza distintas piezas en los márgenes entre la instalación, la performance y el vídeo, entre ellas Atta Airlines. Kit de seguridad (CaixaForum, ARCO). Además trabaja para la Compañía de Teatro de Altura Grupo Puja!, ganadora del Premio del Público del Festival de Tárrega 2005 para la que ha codirigido su espectáculo Do-Do Land. Actualmente reside en Oslo donde colabora regularmente con las compañías Ossavy & Kolbenstvedt, Jo Strømgren Kompani y Ruk Ruk Company.