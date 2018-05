El Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife y los alumnos de Musical.IES actúan en los actos al aire libre del Día de Canarias

Dos de los proyectos del Auditorio de Tenerife participarán este miércoles en los actos programados al aire libre en Santa Cruz de Tenerife con motivo del Día de Canarias. El Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife cantará a las 13:30 horas en la Plaza Isla de la Madera (junto al Teatro Guimerá), mientras que los alumnos de secundaria que participan este año en Musical.IES harán tres flashmobs con una coreografía del musical Versus a las 11:30 horas en la Plaza Isla de la Madera, a las 12:00 horas en la Plaza de la Candelaria y a las 12:30 horas en la Plaza del Príncipe.

Los 38 integrantes del Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife, bajo la dirección de Roxana Schmunk, llevarán a capela su repertorio. En este concierto, más cercano e íntimo para el público, llevarán a cabo una revisión coral del Arrorró, con arreglos de J. Durán; el Hallelujah de Leonard Cohen, en la versión de Pentatonix; Cuando te beso, de Juan Luis Guerra, con arreglos de César Alejandro Carrillo; y, entre otras piezas, el Kanta, Kanta, Dezagun (canción tradicional vasco), con arreglos de Javier Busto.

Una treintena de alumnos de diferentes centros de secundaria de la isla que participan en el proyecto Musical.IES de este curso bailarán en espacios públicos el Día de Canarias. Para esta cita han preparado un flashmob, es decir, un baile multitunidario normalmente realizado en espacios públicos, en tres pases. La pieza elegida es What about us?, de la cantante estadounidense Pink, que formó parte del musical Versus, que estrenaron con las entradas agotadas en el pasado mes de abril en el Auditorio de Tenerife bajo la dirección de Melodie Pérez. Esta canción fue interpretada en el vestíbulo antes de la función.