Un hombre se libra por los pelos de ser aplastado por un edificio cerca de Londres

Las cámaras de seguridad situadas en Stoke Newington High Street, en Hackney, al este de Londres, Reino Unido, captaron el impactante momento en que un transeúnte se libra por los pelos de que parte de un edificio colapse sobre su cabeza.



El vídeo del incidente fue compartido en Twitter y la suerte de hombre en cuestión puesta de manifiesto.







While the boys were fundraising this happened across the road. A reminder that you can be taken at any time so be thankful for surviving another day. pic.twitter.com/sdxYWbpZB7