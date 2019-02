Un tinerfeño con ELA da una lección de vida en Got Talent

José Robles. De 49 años y de Tenerife. Padece esclerosis lateral amiotrófica, también conocido como ELA. Subió al escenario del programa 'Got Talent' en silla de ruedas, acompañado de su mujer y de una camiseta con un mensaje en el que decía: "La ELA existe".

"Vengo a hacer un monólogo", dijo ante el asombro de Risto Mejide, Edurne, Eva Isanta y Paz Padilla.

"Hace cuatro años me diagnosticaron ELA, una enfermedad degenerativa y sin cura. Saber que me voy a morir pronto no me agobia y me hace vivir más feliz porque no me puedo permitir tener malos momentos. No tengo tiempo para perderlo en boberías, por eso elijo ser feliz cada instante que me regala el reloj", dijo mediante un aparato que simulaba su voz.

Acto seguido, bromeó con el "montón de ventajas" que tiene ir por el mundo apostado en una silla de ruedas riéndose de su propia situación, lo despertó los aplausos del público y el reconocimiento del jurado.

"Tienes el talento más importante, el talento de vivir", explicó con admiración Eva Isanta. José ha prometió llevar otro monólogo al programa y los jueces le regalaron cuatro enormes síes.