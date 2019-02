Miguel Iceta se pega un baile a lo Queen en Tenerife

Lo ha vuelto a hacer y esta vez en tierras tinerfeñas. Miquel Iceta, secretario general del Partido Socialista Catalán (PSC), bailó este viernes 8 de febrero a lo Freddy Mercury en Los Realejos. Al ritmo de 'Don't Stop Me Now', y ante la mirada del secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres; del candidato al Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; y de Miguel Agustín García, el candidato socialista al Ayuntamiento de Los Realejos, el político no ha dudado en realizar su ya tradicional 'contoneo' tras recibir el IV Galardón Guindaste entregado por la agrupación local del PSOE del municipio tinerfeño.

En las imágenes se puede ver a un divertido Iceta, que acompañado de la melodía y las palmas de los presentes, anima al resto de socialistas que se encuentran junto a él en el escenario a repetir sus movimientos. En concreto, en un momento de la grabación, el socialista catalán se dirige a Aurelio Abreu, vicepresidente del Cabildo tinerfeño, que no duda en unirse a la fiesta. Patricia Hernández, candidata a la Alcaldía de Santa Cruz, acogió también de buen grado el baile, al que también se unió animosamente.

No es la primera vez que realiza esta acción, ya que son ya numerosas las ocasiones en que Iceta 'contonea' las caderas durante algún acto político. La primera vez fue durante la campaña de las elecciones catalanas y desde entonces son varios los vídeos de la misma índole que recorren las redes.

Miquel Iceta se encuentra en La Laguna este sábado 9 de febrero, donde se ha celebrado un desayuno informativo con los medios de comunicación. Posteriormente, el secretario de los socialistas de Cataluña, tiene previsto realizar una visita al casco histórico y a la agrupación socialista lagunera.