Vuelve el clásico bulo de la estafa telefónica

Cambian las cantidades de dinero y también la enumeración telefónica pero el bulo es el mismo que circula desde hace años por las redes sociales y grupos de Whatsaap. Se trata de la estafa del número de teléfono trampa al que si le devuelves la llamada te cobrarán una cantidad de dinero a través de la factura de tu compañía. En esta ocasión, para 2019 el teléfono que se incluye como falso es el 693955444 y la supuesta cantidad que robarán es 1.355 euros.

El mensaje, que ya circula por los grupos de Whatsaap, asegura que la información proviene de la Asesoría Jurídica de la OCU, que es una estafa muy elaborada y que hasta Telefónica avisa de la estafa a través de su web.

Nada más lejos de la realidad ya que de lo que la página web de la OCU avisa es del mismo bulo que se repite desde 2013 con diferentes números como el 911140680 o el 636634795. También la Policía Nacional reitera la falsedad de la noticia a través de su cuenta de Twitter.

Además, según indica elgrupoinformatico.com, este número en concreto, el 693955444, pertenece a un particular, "que desgraciadamente se ha visto envuelto en este bulo, por lo tanto recomendamos no compartir el mensaje de WhatsApp y no llamar, para no seguir alimentando el bulo".