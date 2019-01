Acusan de un nuevo plagio el vestido de Pedroche que ya usó un diseñador canario

No hay dos sin tres. El vestido con el que Cristina Pedroche realizó las Campanadas ha vuelto a desatar la polémica. Y no solo por su mensaje, sino por estar acusado de plagio, como ya ocurrió el año pasado y en 2016.



El tema floral también lo utilizo el canario Joshua Velázquez hace unos para la sesión de fotografías oficiales del certamen Miss Verano. Además, el vestido tiene "similitudes más que evidentes con el que lució la francesa Laetitia Casta en la colección de Yves Saint Laurent en 1999", afirman desde la página de Facebook Canary Islands,Fashion and News.



En las redes tampoco ha pasado desapercibido.





el look de pedroche es este YSL de la alta costura de 1999 wtf #campanadasA3 pic.twitter.com/9mWxkPbUSc — modo currente (@PatriFIor) 31 de diciembre de 2018

El vestido de la pedroche de este año es Vintage.

Laetitia Casta,vestido de novia de Ives Saint Laurent colección 1999 pic.twitter.com/fU2hWAoQ8L — Hornspawn (@Hornspawn) 31 de diciembre de 2018

Cristina Pedroche puede ponerse lo que quiera naturalmente, pero que sepa que Laetitia Casta ha llamado y quiere que le devuelvan el modelito. pic.twitter.com/PKRMr5CNHT — Vorrei dir ma non oso (@galathea2041) 31 de diciembre de 2018

Laetitia Casta en 1999 y sin tanta tontería. pic.twitter.com/NoHTpoq6WX — Principesa de Preslav (@PsaDePreslav) 1 de enero de 2019