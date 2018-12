El dulce gesto de George W. Bush con Michelle Obama en el funeral de su padre

El expresidente de Estados Unidos George W. Bush tuvo el miércoles, durante el funeral de su padre, un gesto dulce con la ex primera dama Michelle Obama, deslizándole aparentemente un caramelo antes de que comenzara la ceremonia.



Cuando Bush, de 72 años, llegó a la Catedral Nacional para el funeral de Estado de su padre George H.W. Bush, 41º presidente de Estados Unidos, saludó al actual mandatario Donald Trump y a su esposa, Melania, sentados en primera fila.





Former President George W. Bush greets the current and former presidents and first ladies at the funeral for his father, former President George H.W. Bush. https://t.co/gQ0HEaLIkR pic.twitter.com/hdhB3iyKvL