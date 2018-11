Darío López 'acorrala' a Rambo en Tenerife

La visita de John James Rambo a Tenerife no está siendo indiferente para nadie. Desde que diera comienzo el rodaje de 'Rambo V: Last Blood' en la Isla, este viernes 16 de noviembre en el barrio chicharrero de Los Gladiolos, los tinerfeños más noveleros tratan de 'pillar' y retratar al reconocido actor de Hollywood en algunas de las ubicaciones dispuestas para la grabación del filme. Las redes sociales se han llenado ya de instantáneas del actor saludando o pillado in fraganti entre los descansos del rodaje.



Darío López, de Palante Producciones, ha arovechado la situación y ha vuelto a hacer gala de su humor publicando en sus redes un elaborado montaje titulado 'Acorralando a Rambo' en el que se puede ver al humorista tinerfeño advirtiendo al personaje de la saga de que en Canarias nos gusta vivir relajados.



"Rambo, como el perrito de presa de mi cuñado. Soy Darío, el pibe de Palante y del Cuerpo de Operaciones Especiales 'Bájeme el labio',", dice López en uno de los momentos del montaje. "Vas a estar por Canarias y lo mejor para todos es que sea en plan relajado", añade.



"Sabemos que eres más peleón que el vino pirriaco y no tenemos ninguna necesidad de que vayas para allí a armarla", continúa el cómico, para añadir que si quiere emociones fuertes "siempre se puede pillar un Binter un día de alerta o un Armas, o pillarte una cola guapa en la autopista para que veas lo que es coger nervios".



El humorista aprovecha para, después de afirmar que "un año dando martillazos no es comparable al sufrimiento de una tarde en el estadio Heliodoro Rodríguez López", preguntarle si se atreverá a asistir al derbi canario entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en el estadio de Gran Canaria.



Darío López vuelve así a sacar las carcajadas de los isleños, después de lograr viralizar algunos otros de sus vídeos, como en el que subraya las similitudes de lugares canarios con otros del planeta, en el que promueve el uso correcto de la vestimenta típica y tradicional de Tenerife, en el que pide "reorganizarse" tras el reconocimiento de La Graciosa como la octava isla, o su parodia de 'A todo gas'.