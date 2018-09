"No hace falta": El discurso de una librera sobre el gasto innecesario en material escolar

Ha tenido que ser una librera, en estas fechas en las que los niños empiezan un nuevo curso escolar, la que llamara a la sensatez y a la cordura a todos esos padres y madres que se dejan llevar por la publicidad y la presión social y gastan por encima de sus posibilidades a la hora de equipos a sus hijos de cara a un nuevo curso escolar. Gemma Orgaz les ha dicho a todos ellos en su cuenta de Facebook que "no hace falta". Y, claro su reflexión se ha hecho viral.

"No hace falta que la pauta de un cuaderno sea de 3,5 para que un niño escriba bien. Ni que los padres se gasten 70 euros en material porque así aprenderán mejor", comienza esta misiva que ha corrido como la pólvora. Lo interesante del caso es que lo dice una librera, alguien que se dedica a vender todo este material. Y se nota que sabe de lo que habla: "No hace falta que los bolígrafos sean borrables y de los de marca, de esos caros cuya tinta se agota en una semana. No hace falta que el cuaderno para matemáticas sea rojo con una cuadrícula de 5 milímetros y que los padres se recorran las tienda físicas y virtuales en pocas horas para que su hijo no sea el último en llevarlo y, por ende, también se lleve un negativo".

Continúa Orgaz con un sentido común aplastante: "No hace falta que los blocs exigidos cuesten 4,50 euros, uno por cada asignatura, y da igual si tienes 3 hijos. No hace falta que la carpeta sea de 20 fundas, morada, como la plastilina morada grande (no valen dos medianas), como la Témpera de medio litro, la goma Eva morada y pegamento de trazo mágico morado".

El repaso al material escolar que se supone necesitan los pequeños para así adquirir una mejor educación es demoledor y muy completo: "No hace falta que los rotuladores sean nuevos, aunque sobraron suficientes del año pasado, de marca internacional, punta doble, 36 colores y caja para guardarlos, todos ellos marcados con el nombre. Ni que el estuche para un niño de 5 años sea ovalado, con cremallera de doble fondo y que quepa una regla de 20 centímetros, a ser posible, flexible".

Y es que, a veces, los gastos son de lo más ridículos, como el ejemplo que pone sobre la compra de un diccionario actualizado tras la última revisión de la Real Academia Española de la Lengua (RAE): "No hace falta que el diccionario sea el de una editorial en concreto, si, el mismo que pidieron el año pasado, pero la nueva edición de este año, no sea que hayan admitido la palabra 'miembra' en estos últimos meses".

Pide compasión hacia unos padres que quieren lo mejor para sus hijos, algo de lo que se aprovechan para venderlas más y más material al final completamente innecesario: "No hace falta desesperar a los padres por no encontrarlos en su lucha contrarreloj, ni a los libreros en su afán por encontrar cada producto y conseguirlo rápidamente, ni a los niños por ser los únicos que no lo llevan al día siguiente".

Y al final cuenta lo más importante, su propio ejemplo. El de alguien que tiene dos carreras, un auxiliar de delineación y un máster sin tener acceso al material más moderno y especializado: "Una librera que estudió con libros heredados de sus hermanos hasta 10 años mayores, con cuadernos reciclados de los cajones de casa, cada uno diferente. ¡Qué locura! Uno milímetrado, otro cuadriculado, otro de pauta y otro con una línea. Y con los bolígrafos publicidad de bancos y bares de Ávila que traía mi padre a casa tan feliz y que a mí me encantaba recibir. Y así, con todas estas incongruencias fui capaz de aprobar dos carreras, un auxiliar en delineación y un máster. Cosa de brujas. Y testimonio de que todo esto, no hace falta".