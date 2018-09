Así se traducen al inglés los pueblos de Canarias

El canario Rubén del Pino desafió, hace apenas una semana, a sus seguidores de la red social Twitter para que tradujeran al inglés, de forma literal, los pueblos de Canarias.



Mucha gente ha participado aportando su granito de arena, incluso el humorista canario Aarón Gómez, quien no dudó en hacer disfrutar a sus seguidores entre risas con acento canario.





Taco = Shit

La cuesta = very hard

Ofra = Oprah

Güimar = "yes" in French and sea

La Orotava = the gold was

Tejina = the little roof tile

More pigeons (Maspalomas)



The dusty phone calling (El Polvorín)



Goku's nemesis (Vegueta)



¿Tú eres más de Kas? (Arucas)



The really far (Los realejos)



Que alguien me quite el móvil.



Que alguien me quite el móvil.

(Pondría el de Parque Central pero creo que ya está cogido).

Pueblos de Andalucía en Inglés:



-Barbate. He go to the toilet.

-Rota. Broken (she).

-Mijas. My daughters.

-Huelva. Come back.

-Pilas. Batterys.

-Conil. With him.

-El Ejido. The Choosen.

-Morón de la Frontera. Big Maroc man from the border.

-Aracena. Now, you have dinner.

