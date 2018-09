Puerto de la Cruz se suma al Día Internacional de la Limpieza de Playas

El Ayuntamiento portuense y parte del sector hotelero de la ciudad turística se han unido con motivo del Día Internacional de la Limpieza de Playas. En el día de hoy se han dado cita en Playa Jardín alrededor de 60 personas, y representantes de 20 hoteles del Puerto de la Cruz. Esta iniciativa se engloba dentro de las acciones de la estrategia de concienciación turística que el Consistorio está llevando a cabo desde el año 2017 denominada 'Puerto de la Cruz Más'.

Los establecimientos hoteleros Tigaiga, Tigaiga Suites, Turquesa, Diamante, Garoe, Sol Costa Atlantis, Sol Puerto de la Cruz, Bahía Príncipe San Felipe, GF Noelia, Parque Vacacional Edén, Atlantic Mirage, Apartamentos Casa Blanca, Vallemar, El Tope, Hotel Puerto de la Cruz, Hotel Botánico, Taoro Garden, Marte, Be Live Tenerife y Be Live Orotava, participaron en la acción, propuesta por la concejalía de Turismo, con empleados y directivos de los establecimientos.

Para el alcalde portuense, Lope Afonso, el cuidado de nuestros espacios naturales y nuestra costa constituye "un elemento imprescindible dentro de la apuesta por la sostenibilidad emprendida en la nueva estrategia de nuestro destino". La reciente obtención de las banderas azules en el complejo de Playa Jardín y San Telmo, "refuerzan la idea principal de esta iniciativa, bien acogida por el sector turístico, lo cual agradecemos, que pretende concienciar a la ciudadanía en el cuidado del entorno y los recursos de nuestro maravilloso municipio".

Para la concejal de Turismo, Dimple Melwani, ya son diversas las acciones de concienciación turística que hemos realizado desde el lanzamiento de Puerto de la Cruz Más, con el fin de "promover y garantizar la implicación de los distintos colectivos del municipio (escolares, profesionales de distintos sectores, ciudadanos?)", acciones necesarias para lograr "un destino involucrado en la gestión sostenible y responsable, en beneficio de todos, locales y turistas. No existen empresas ni destinos de calidad, si no hay personas de calidad, calidad no únicamente en términos de profesionalización sino de preparación humana, de valores y de actitud", señaló la edil, quien además agradeció la participación e implicación al sector hotelero en esta iniciativa.

Por su parte, Enrique Talg, vicepresidente de Ashotel, mostró su satisfacción con una iniciativa que para la patronal hotelera tiene dos interpretaciones: "la positiva, que es la predisposición y muy buena acogida de la limpieza de la costa, además de la poca basura recogida en la playa, y al no tan positiva como es el hecho de que los usuarios de la playa todavía no estén concienciados en la limpieza y tiren su basura y colillas a la arena".

El proyecto 'Puerto de la Cruz Más' se fundamenta a partir del concepto y principio de sostenibilidad en sentido amplio, poniendo en valor que la experiencia turística en el municipio se desarrolle en un escenario y ambiente amable, sostenible, respetuoso con el medio y el entorno, innovador, y de calidad en la búsqueda de la excelencia.

Los valores fundamentales que rigen el diseño de esta estrategia de concienciación se basan en el respeto y atención al turista y al residente en la ciudad, el fomento de la conciencia y cultura turística y el fortalecimiento de la identidad del municipio como destino turístico de primer nivel nacional.