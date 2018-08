Cuarenta mayores portuenses viajarán a Galicia con un 67% de descuento

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento portuense y el Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria (IASS), han desarrollado y aprobado el convenio marco de colaboración para el desarrollo del programa de turismo social 2018-2021. A través de dicho acuerdo cuarenta mayores de más de 60 años viajarán, el próximo 1 de septiembre, a las Rías Bajas, Galicia. Éstos recibirán un descuento del 67% en el precio del viaje, gracias a la aportación del 33% por parte del Ayuntamiento portuense y del 34% que aportará el IASS. La subvención municipal asciende a 9.900 euros.

Para beneficiarse de estos descuentos, el candidato tenía que cumplir varios requisitos: ser mayor de 60 años o cumplir esa edad durante el año natural en el que se realice el viaje, no superar los ingresos per cápita establecidos, para las unidades familiares compuestas por un solo miembro establecido en 12.780,24 euros; para las unidades familiares de hasta tres miembros el límite será de 15.975,30 euros; y para las de más de tres miembros el límite será de 19.170,36 euros. También, tenían que estar empadronados en el municipio, con una antigüedad de al menos 3 años, y no padecer alteraciones de comportamiento que imposibilite la realización del viaje y de la actividad de ocio.

Para el concejal de Bienestar Social, Víctor Manuel Cabo, este convenio que desarrollamos junto al IASS, es "otra muestra más de que en el Puerto de la Cruz mimamos y queremos a nuestros mayores". Para nosotros, nuestros mayores son un "activo importante en la vida de nuestro municipio" y con estas actividades que ayudamos a sufragar queremos que se sientan "queridos y respetados" y que puedan "descubrir nuevos lugares y adquirir nuevas experiencias" subrayó el edil.

El convenio marco tendrá una vigencia de cuatro años y con él se busca ejecutar el Programa de Turismo Social que contempla la realización de actividades turísticas, a favor de las personas mayores de menores recursos, con el objetivo de colaborar en la mejora de la calidad de vida de los participantes a través de la realización de viajes y actividades turísticas que permitan conectar con otros ambientes, ampliar relaciones y conocimientos culturales, favorecer capacidades y motivaciones y fomentar el encuentro y la convivencia.