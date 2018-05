'Fortnite: Battle Royale' recibe un modo limitado de 'Vengadores: Infinity War'

Después de provocar devastación y caos en el universo Marvel, Thanos, el villano de La Casa de las Ideas creado por Jim Starlin, ha decido darse una vuelta para cambiar las reglas en el Battle Royale de 'Fortnite'.

Dos de las franquicias más potentes del momento van a combinar fuerzas gracias a un acuerdo de colaboración de Epic Games con Disney para crear un 'crossover' dentro de un nuevo modo de juego limitado, que se inspirará en los eventos de 'Vengadores: Infinity War'. Como principal atracción se integra el mismísimo Guantelete del Infinito al modo de juego que enfrenta a cien jugadores al mismo tiempo.

En principio las partidas se desarrollarán con normalidad, pero al comienzo del combate un meteorito aterrizará en la zona segura de tormenta dejando el Guantelete. El jugador que encuentre y equipe el artefacto de poder del Titan Loco con las seis gemas del infinito, se convertirá en Thanos y podrá usar sus poderes para destruir a los 99 oponentes del modo competitivo. Estos últimos también necesitarán una potencia de fuego importante para derrotar a Thanos. Para ello aparecerán armas raras, épicas y legendarias. Si Thanos cae eliminado, el Guantelete cae al suelo, libre para que sea recogido por otro jugador. En cambio, si no se reclama durante determinado tiempo, desaparecerá hasta que se estrelle otro meteorito. Como siempre, el último jugador en pie será el vencedor.

El jugador que se convierta en Thanos tendrá a su alcance las siguientes habilidades: Un poderoso golpe que repele a los enemigos y destruye las estructuras; vuela hacia el suelo, golpeando un área para retroceder y dañar; aprovecha la energía de la piedra de poder para disparar una explosión que inflige daño a lo largo del tiempo; un súper salto que puede salvar a Thanos en todo excepto los obstáculos más grandes. Thanos tiene tanto escudos como salud, aunque cuando elimina a otro jugador, sus escudos se regeneran, pero su salud no. Del mismo no recibe daño de caída y, por último, no construye.

Epic Games ha confirmado el Mashup de tiempo limitado con una entrada en el portal del juego y con un pequeño teaser del evento. No obstante, Donald Mustard, director creativo de la desarrolladora, comenta cómo se gestó la colaboración. "De la nada recibí una llamada de Joe (Russo, director junto a su hermano Anthony de 'Infinity War') y tras hablar de nuestro trabajo, tuvimos cantidad de ideas locas", explica. "Era muy importante que, cualquier cosa que hiciéramos, fuera algo auténtico para 'Fortnite' y 'Avengers: Infinity War' algo que emocionara a los fans. Después de una hora teníamos la base y de inmediato nuestro equipo comenzó a trabajar."

'Fortnite: Battle Royale' está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC y dispositivos iOS.

Infinity Gauntlet Limited Time Mashup. Vídeo: Youtube