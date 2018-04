'Far Cry 5': de la prehistoria al fanatismo religioso

Después de explorar la parte más salvaje de la época prehistórica con 'Far Cry Primal', Ubisoft varía completamente de periodo y temática con 'Far Cry 5', el nuevo capítulo de la popular franquicia, la cual se aventura con una ambientación fresca y moderna, que, no obstante, arrastra un sinfín de polémicas desde su anuncio en 2017 para PS4 (versión analizada), Xbox One y PC. Con claras referencias al mundo de los extremistas norteamericanos, la quinta entrega numerada de la serie también se ha puesto como objetivo perfeccionar las mecánicas de juego y presentar un villano a la altura de los animales que normalmente propone la franquicia en el papel antagonista.

Si tuviéramos que definir 'Far Cry 5' con un único término, este sería: valiente. La trama es peliaguda, por momentos toca elementos muy cercanos basados en el extremismo religioso y no se arruga al realizar claras referencias a la sociedad actual, que atraviesa por un maremágnum de cambios políticos y generacionales. Bienvenido a Hope County, Montana, el típico condado del interior de los Estados Unidos donde básicamente habitan trabajadores rurales repletos de convicciones religiosas, valores conservadores y muchas ansias por impartir lecciones de moral. Aquí las leyes las dicta un culto de fanáticos religiosos llamado "La Puerta del Edén".

Joseph Seed, el villano de 'Far Cry 5', es sobrio, calculador y racional. Foto: Elsotanoperdido

Blancos sureños conservadores



'Far Cry 5' es capaz de tantear la sensibilidad de mucha gente al abordar causas del fanatismo religioso. En este caso, se trata de un grupo de adoradores que rinden culto al cristianismo bajo el paradigma de un inminente apocalipsis, del cual, únicamente los purificados podrán salvarse. El líder de este culto es Joseph Seed (autodenominado El Padre), personaje que conocemos al comienzo del juego cuando nos trasladamos a sus dominios en helicóptero para hacer cumplir una orden de arresto contra él. En el papel de aguerrido novato, el jugador tratará de llevar al lunático ante las autoridades. Por supuesto todo sale mal y como es evidente, nadie va a venir a salvarnos. Esto es 'Far Cry'.

En 'Far Cry 5' podemos montar en barco, pilotar, participar en pruebas aéreas y emboscar enemigos. Foto: Elsotanoperdido

El villano de la entrega, se aparta del fantasma de Vaas de 'Far Cry 3', es más sobrio, calculador y racional, pues Vaas se movía desde el calor de la sangre y las emociones. Cada uno es original a su manera; y Seed ni quiere, ni necesita parecerse a Vaas. Cada personaje tiene carisma de sobra como para mantener la historia desde el lado de los villanos. En nuestro bando, la creación del personaje principal se deja en manos del jugador, que puede definir el sexo, cara, y la ropa. Con la intención de no adelantar ninguno de los muchos giros que tiene la historia, una vez ha comenzado la aventura, las misiones aparecerán en el mapa según vayamos descubriendo las necesidades de un grupo contrario al culto que se ha conformado a modo de resistencia en las tres regiones que ocupa la iglesia de Seed, territorios fuertemente protegidos por Jacob Seed, John Seed y Faith Seed, una estirpe familiar con distintos grados de fanatismo. Pero como adelantábamos, es mejor cada uno descubra las particularidades de tan epistolar familia por sí mismo.

Un ritmo diferente y un nuevo orden



El Condado de Hope es nuestro, y el patio de recreo que nos ha preparado 'Far Cry 5' es el mejor que ha pasado por nuestros ordenadores y consolas. Desde el comienzo se puede percibir la evolución de algunas de las características de la serie, como la nueva regulación del mapeado. Las áreas mostradas en el mapa son mucho más limpias, sectorizadas por regiones, sin la ingente cantidad de iconos que generalmente saturan los mapas de obras anteriores. También se presenta un sistema de exploración más orgánico, donde todo se puede saborear poco a poco y de una vez. Esto tiene su contraste, porque los conceptos básicos del juego tardan un poco más en llegar, pero en conjunto, la solución funciona perfectamente y es capaz de adaptarse a los estándares de la serie, aunque de una manera diferente.

Nuestro objetivo es llevar al lunático Seed ante las autoridades utilizando todo tipos de armas y ayuda, venga de donde venga. Foto: Elsotanoperdido

Por suerte para muchos, Ubisoft ha escuchado las oraciones de los jugadores, y en esta ocasión ha prescindido de aquellas torres que había que escalar para descubrir partes del mapa. Aunque es una de las características más odiadas de la serie, hacer un poco el loco y saltar de plataforma en plataforma en busca de cimas era realmente divertido, pero la obligación de escuchar a sus usuarios y la necesidad de cierta evolución justifican la eliminación de esta tarea en concreto. Y es que básicamente, todo se ha vuelto más práctico: tras el tutorial se puede contratar un acompañante que nos ayude en combate en cualquier momento; cazar animales, pescar, montar en barco, pilotar, participar en pruebas aéreas, emboscar enemigos y descubrir muchos personajes y localizaciones. Además de las misiones ligadas directamente a la aventura hay mucho que hacer en el Condado de Hope, como involucrarse en varios objetivos opcionales que aportan puntos de mejora y dinero. Sin duda 'Far Cry 5' es un inmenso parque de atracciones que ofrece más que cualquier otro capítulo de la serie.

Mas elementos de gestión, opciones, modos y nuevo multijugador



'Far Cry 5' también puede presumir de ser un juego que se adapta a los tiempos del jugador. Tanto si dispones de media hora al día o empleas más tiempo con el juego, el título acoge varias escalas donde divertirse es fácil y rápido. Nos referimos al modo arcade, que es la vertiente multijugador reformada donde confluyen varios modos de juego y elementos visuales de los famosos títulos la compañía para crear una cantidad casi infinita de mapas. Se expande el tamaño del popular editor para que los jugadores diseñen contenidos gratuitos con la herramienta de confección de áreas de 'Far Cry Arcade'.

La creación del personaje principal se deja en manos del jugador, que puede definir sexo, cara, y ropa. Foto: Elsotanoperdido

Los modos en solitario, cooperativo y multijugador, garantizan mapas para todos los gustos independientemente del estilo de juego. Para comenzar, los paquetes visuales de Ubisoft están disponibles de forma gratuita desde el primer día, incluidos los de 'Assassin's Creed IV: Black Flag' y 'Watch Dogs', que se pueden combinar con modificadores de partida para crear un sinfín de posibilidades. Dentro de los propios modos multijugador podemos optar por Batalla a muerte: un Todos contra Todos para hasta 12 jugadores; Batalla a muerte por equipos: dos conjuntos de hasta 6 jugadores se enfrentan entre ellos y el equipo que consiga la puntuación más alta en el límite de tiempo gana la partida.

Dentro de los modos de juego en solitario y cooperativos podemos seleccionar entre Puesto: donde hay que matar a todos los enemigos en su puesto; Asalto, que nos invita a matar a todos los enemigos en el mapa; Se busca, donde debemos matar a todos los objetivos marcados en el mapa y después llegar hasta el punto de extracción; y, por último, Recorrido: aquí habrá que alcanzar la salida del mapa desde un punto de partida.

Errores marca de la casa



Aunque la vertiente gráfica tiene un perfil casi fotorrealista, 'Far Cry 5', por supuesto, no vive sólo de aciertos, pues hay que contemplar algunos errores que pueden interferir directamente en la experiencia de juego, como no poder hablar con un personaje vital para avanzar que, por ejemplo, se encuentra atrapado entre dos rocas. Con las mismas, las misiones opcionales son variadas hasta cierto punto, a partir del cual cae el riesgo de verse atrapado en la saturación de objetivos repetidos. También se repiten los problemas con personajes y elementos que brotan en pantalla o directamente desaparecen, ¿brujería? no, es como una especie de maldición que arrastran los juegos de la compañía en este segmento, aunque no hay que asustarse demasiado, pues no llega a los niveles de algunos 'Assassin's Creed'. A este respecto, bienvenidas sean las actualizaciones que irán llegando y ayudarán a crear un conjunto más sólido.

En Hope County habitan tipos de fuertes convicciones religiosas y valores conservadores con no muy buenas intenciones. Foto: Elsotanoperdido

En cambio, la vida en 'Far Cry 5' es riquísima tanto en su geografía como en vida natural y animal. Ver un alce peleando con un puma es una invitación a la naturaleza. Deslumbrar las regiones montañosas de Hope County al sonido de los temas de Dan Romer, productor y compositor de música y canciones para el cine, es una maravilla. Utilizando instrumentos clásicos como el banjo y el violín, la música fluctúa a medida que se explora el mundo del juego. Cada una de las regiones tiene una música específica para cada personaje. Junto con la composición musical, la banda sonora también incluye himnos interpretados por el coro de Nashville de Bobby Chin. Las letras pretenden, según el compositor, reflejar la inspiración del liderazgo y de los miembros del culto. Además, poner atención a las letras tiene premio, pues oculta mensajes hacia La Resistencia.

Conclusiones



Hay mucho que hacer en el Condado de Hope y mucho que contar sobre los adeptos de "La Puerta del Edén". La historia para embalar el juego entusiasma de principio a fin, una locura fanática de mundo abierto adictiva, rica, grande y con un bello ecosistema rebosante de naturaleza, pueblos, industrias, vida salvaje y existencia rural sobre un guion que no carece de sorpresas, pero que evita caer en los clichés sobre este tipo de comunidades interiores.

El sistema de misiones es extremadamente funcional y el nuevo modo Arcade añade otra capa a la experiencia con un extenso editor de mapas. No obstante, a pesar de la variedad de misiones, no todos los objetivos secundarios son variados y coherentes, con la premisa de caer en la repetición tras algún tiempo de juego, sin olvidar algunos errores gráficos, que esperemos, se vayan solventando con las pertinentes actualizaciones. En conclusión, 'Far Cry 5' representa lo más novedoso y fresco dentro de una sólida franquicia que complementa la experiencia con un rico multijugador. Que no es poco.

'Far Cry 5' - Tráiler de lanzamiento. Vídeo: YouTube

