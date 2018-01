'The Station', misterios y ciencia ficción para PS4, Xbox One y PC

Un equipo de experimentados profesionales de la industria, han presentado 'The Station', un interesante proyecto dirigido por David Fracchia, desarrollador de Radical Entertainment. El diseño del juego corresponde a Les Nelkin, más conocido por 'Kingdoms of Amalur: Reckoning', mientras que el apartado acústico lo firma Duncan Watt, compositor con destacados trabajos en 'BioShock Infinite' y 'League of Legends', por ejemplo. Además del importante plantel de desarrolladores y creadores, el juego también resulta atractivo gracias a una misteriosa y potente ambientación.

El título en primera persona cuenta con una atmósfera de ciencia ficción y se centra en la resolución de un enigma que decidirá el futuro de dos civilizaciones. Aquí, el jugador adopta el papel de un especialista en reconocimiento que explora una estación espacial en busca de varios miembros de su equipo que descubrieron vida extraterrestre, de manera que decidieron enviar una estación espacial indetectable con un pequeño equipo de tres personas para investigar la cultura alienígena en busca de un medio para lograr una relación pacífica y establecer contacto con estas formas de vida. La misión no salió como estaba previsto y pronto se perdió la comunicación con el grupo, motivo para comenzar una operación de investigación y rescate.

A lo largo de 'The Station' los jugadores se enfrentarán a gran variedad de puzles que servirán para progresar. Esto nos permitirá ir descubriendo poco a poco los secretos que guarda la nave que orbita cerca de un mundo totalmente desconocido. La exploración también será importante en el sistema de juego, pues según sus creadores, tan sólo con inspeccionar con detalle los entornos se irá descubriendo la narrativa del juego. "¿Cómo reaccionaríamos si descubriéramos una civilización alienígena que desafía todo lo que sabemos sobre biología, química, física, religión y responde a las preguntas que el hombre se ha hecho a lo largo de la historia? Pero, ¿y si esta civilización alienígena sensible fue descubierta en un estado de guerra civil? Lo que descubrirán los jugadores pondrá a prueba su punto de vista tanto sobre el imperialismo como de las leyes morales", comenta Les Nelkin.

'The Station' llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac y Linux el próximo 20 de febrero, por el momento os dejamos con su tráiler de presentación.



'The Station' - Tráiler. Vídeo: YouTube