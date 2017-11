'Worms Battlegrounds' y 'Until Dawn Rush of Blood', entre los juegos gratuitos de PS Plus de noviembre

Sony ha revelado la lista de juegos que se podrán descargar de forma gratuita durante el mes de noviembre dentro del programa de fidelización PlayStation Plus. Como destacado para PlayStation 4 tenemos 'Worms Battlegrounds', el alocado universo controlado por los simpáticos worms en su lucha encarnizada dentro de un mundo plagado de peligros, trampas y, sobre todo, muchas explosiones.

Noviembre también nos permitirá disfrutar en PlayStation 4 compatible con PlayStation VR de 'Bound', la aventura de plataformas 3D desarrollado por el estudio independiente Plastic en colaboración con Santa Monica Studio, que narra una historia muy emotiva mediante geometría abstracta, el movimiento del jugador y el uso de metáforas. Como videojuego bonus dentro del servicio PlayStation Plus, este mes estará disponible para descarga gratuita 'Until Dawn Rush of Blood', el shooter exclusivo de PlayStation VR en el que vivirás el viaje en montaña rusa más perturbador que jamás has experimentado. La promoción permanecerá activa desde el día 7 de noviembre hasta el próximo 2 de enero de 2018.

Junto a estos, los miembros también podrán disfrutar de 'R-Type Dimensions' y 'Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic' para PS3, y a 'Dungeon Punks' y 'Broken Sword 5: The Serpent's Curse (Episodes 1 & 2)' para la portátil PS Vita.

Recordar que todos los usuarios activos podrán seguir descargando de forma gratuita '¡Has sido tú!', el primer título del nuevo sistema de videojuegos sociales PlayLink en el que hasta cinco de tus amigos podrán descubrir de una forma muy divertida y desenfadada lo que realmente piensan unos sobre otros.

A continuación, tenéis el listado completo de títulos que podrán descargarse a partir del 7 de noviembre:



'Worms Battlegrounds' (PS4)

'Bound' (PS4/PS VR)

'Until Dawn: Rush of Blood' (PS Plus bonus – PS VR Required)

'Has sido tú!' (PS Plus bonus – PlayLink)

'R-Type Dimensions' (PS3)

'Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic (PS3)

'Dungeon Punks (PS Vita & PS4)

'Broken Sword 5: La Maldición de la Serpiente [Ep. 1 & 2] (PS Vita)



Recuerda que aún se encuentran disponible para descarga:

'Metal Gear Solid V: The Phantom Pain' (PS4)

'Amnesia: Collection' (PS4)

'RIGS: Mechanised Combat League' (PS Plus Bonus – PSVR Required)

'Monster Jam Battlegrounds' (PS3)

'Hustle Kings' (PS3)

'Hue' (PS Vita & PS4)

'Sky Force Anniversary' (PS Vita & PS4)



Los juegos gratuitos de PS Plus de de noviembre. Vídeo: YouTube

Elsotanoperdido News and Videogames