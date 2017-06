El nuevo 'Shadow of the Colossus' será un 'remake' del original

´Shadow of the Colossus´ se adaptará a la PS4.

Presentado en la conferencia celebrada por Sony en el E3 2017 de Los Angeles, 'Shadow of the Colossus' es uno de los videojuegos que más expectación ha generado del evento californiano. Shuhei Yoshida, el presidente de Sony Interactive Entertainment, el estudio de videojuegos de creación propia de la compañía, ha confirmado que el videojuego será un 'remake' del título original para PS2, y no una remasterización.

Yoshida abordó el tema en una entrevista concedida al portal japonés Famitsu, en la que confirmó que Shadow of the Colossus será finalmente un 'remake' del juego original lanzado en 2005. Así, los contenidos del juego serán los mismos que en el original, "aunque todos serán reconstruidos", apunta Yoshida.

Los únicos cambios que se plantea introducir tienen que ver con las "preferencias de los usuarios, que han cambiado con las nuevas consolas", explica. De esta manera, Shadow of the Colossus podrá jugarse "en un estilo contemporáneo" aunque conservando la "esencia original", desgrana Yoshida.

El nuevo videojuego es también obra de Fumito Ueda --aunque según Ueda su participación en este título ha sido escasa--, y su lanzamiento está previsto para 2018. Está siendo desarrollado por el estudio Bluepoint Games, que ya fue responsable en 2010 de la remasterización para PS3 de dos títulos clásicos de PS2 como el Shadow of the Colossus original e ICO.

El ejecutivo japonés ha sido entrevistado también en el E3 2017 durante un directo de PlayStation. Allí ha analizado también Patapon Remastered, el último juego presentado por el estudio, una remasterización de un videojuego en 2D protagonizado por una tribu de pequeños seres.

En esta entrevista, Yoshido ha asegurado que la versión de Shadow of the Colossus para PS4 será la "definitiva". Además, ha adelantado que el estudio de Sony atiende a las sugerencias de los 'fans' con vistas al lanzamiento de nuevos 'remakes' y remasterizaciones de títulos clásicos.