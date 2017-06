Sony muestra sus cartas: 'Uncharted: The Lost Legacy', 'God of War'...

El primer vidoejuego presentado ha sido la reinterpretación de ´God of War´.

El primer vidoejuego presentado ha sido la reinterpretación de ´God of War´. Elsotanoperdido.com

Como cada año, el E3 vuelve a acaparar las miradas de todos los seguidores de la industria del videojuego. Jugadores, editoras y profesionales del sector vuelven a encontrarse en Los Ángeles, para conocer las últimas novedades dentro universo del entretenimiento digital. Después de una templada apertura de puertas de la mano de Microsoft y su conferencia, donde se presentó Xbox One X, anteriormente conocida como Project Scorpio, ahora le ha tocado mostrar sus cartas a Sony y su familia PlayStation.

La conferencia de la compañía japonesa tuvo una duración más corta de lo habitual, alrededor de una hora de contenido, evitando en todo momento las partes rutinarias de charla. Hubo algunas sorpresas, que detallaremos a continuación, aunque también se ha echado en falta más presencia de títulos anunciados anteriormente. En cualquier caso, veamos qué tiene que ofrecernos la, hasta el momento, líder de la generación.

'Uncharted', 'Horizon Zero Dawn' y el nuevo 'Days Gone'



Sony ha abierto su conferencia con música en directo. Percusión y melodía se han unido para darle la bienvenida a ´Uncharted: The Lost Legacy´, la expansión independiente de ´Uncharted 4´ que contará una historia separada con nuevas protagonistas y que podrá jugarse sin necesidad de la copia de juego de Nathan Drake. Esta nueva aventura, exclusiva de PlayStation 4, se ha mostrado en el E3 a través de una secuencia generada por el motor del juego que ha arrancado los primeros aplausos del público.

'Uncharted: The Lost Legacy', Vídeo: Youtube



Sin medias tintas, y apenas unos segundos después del título de Naughty Dog, Sony ha dado paso a un video donde se ha dejado ver un mundo desolado por la nieve. Sin apenas dar tiempo para reaccionar, se ha mostrado lo que será, en realidad, el contenido descargable de ´Horizon Zero Dawn´, la última superproducción lanzada en exclusiva para PlayStation 4, que llegará bajo el sobrenombre ´The Frozen Wilds´.

'Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds'. Vídeo: Youtube



El tercer videojuego en presentarse, ´Days Gone´, llegó de la mano de Bend Studio. El protagonista de esta singular apuesta no es otro que un motero cuya misión en el video promocional era salvar a uno de sus compañeros. Después de quemar rueda, dando la impresión de que estamos delante de un mundo grande y abierto, el protagonista es sorprendido por unos enemigos, que lo arrojan del vehículo, comenzando así una disputa que no acabará bien para ellos. Después de la agresión, se descubre un campamento enemigo con unos seres que son similares a los zombis. De esta manera, y jugando con los elementos del entorno, el protagonista utiliza una distracción para llevar a los no muertos hacia los enemigos humanos. La cantidad de personajes en pantalla es digna de mención, y el apartado técnico, sin sorprender, resulta sobresaliente.

'Days Gone'. Vídeo: Youtube

Sorpresas para todos los gustos



Presentados los primeros videojuegos exclusivos, aparece en escena Shawn Layden, Presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment América. Sin demasiadas florituras ni charla burocrática, Layden ha resumido perfectamente la apuesta de Sony diciendo que "nunca antes ha sido un mejor momento para ser gamer". Estamos de acuerdo con la afirmación, y, dicho esto, el directivo ha salido del escenario para dar paso a un nuevo video promocional.

Una de las grandes sorpresas de la conferencia, y título rumoreado hasta la saciedad, ha sido ´Monster Hunter World´, una nueva entrega de la franquicia que llegará, esta vez sí, a las plataformas de sobremesa. Con una estética similar a la de la franquicia, pero potenciada con mejores gráficos, hemos visto como el protagonista del video hacía frente a una gran cantidad de enemigos de todo tipo, mimetizándose con el entorno y empleando la fuerza bruta cuando era necesario. Esta última entrega de la popular franquicia llegará a PlayStation 4 a principios de 2018.

'Monster Hunter: World'. Vídeo: Youtube



Otra de las sorpresas ha sido la que han mostrado Japan Studio y Bluepoint Games, que no ha sido otra que enseñar, para sorpresa de los asistentes, un remake de ´Shadow of the Colossus´, el emblemático videojuego de culto para PlayStation 2 de los creadores de ´The Last Guardian´. La nostalgia ha surgido efecto, puesto que los asistentes han aplaudido la calidad técnica con la que se ha presentado la obra.

'Shadow of the Colossus'. Vídeo: Youtube



Después del inesperado video, se han reunido en pantalla multitud de personajes de Capcom y Marvel. Los Vengadores, Dante de ´Devil May Cry´, Chun Li y Ryu de ´Street Fighter´, Megaman y Zero de la franquicia homónima y algunos más, interactuando entre ellos en un formato histórico, para dar la bienvenida a ´Capcom VS. Marvel Infinite´, la nueva entrega de la popular franquicia de lucha que recoge lo mejor de ambos mundos. Con motivo del E3, la compañía ha puesto a disposición de los usuarios de PlayStation 4 una demostración gratuita disponible en la PlayStation Store.

'Marvel vs. Capcom: Infinite'. Vídeo: Youtube



El último videojuego del bloque, casi sin dejarnos tiempo para respirar, nos ha trasladado directamente al fulgor de la Segunda Guerra Mundial. ´Call of Duty: WWII´, el retorno de la popular serie de acción en primera persona, ha sido mostrado en un nuevo video promocional que ha devuelto la ilusión a los seguidores de la serie por su solidez. Se acabaron los saltos imposibles y la tecnología puntera, es hora de volver a luchar contra el fascismo europeo en la trinchera. Estará disponible el próximo 3 de septiembre.

'Call of Duty: WWII'.Vídeo: Youtube

La Realidad Virtual, un elemento más de la ecuación



Sony ha dado espacio y protagonismo a su dispositivo de Realidad Virtual: PlayStation VR, que, según los últimos datos, ya está en más de un millón de hogares, convirtiéndose, de esta manera, en el dispositivo más vendido de los que hay actualmente en el mercado.

Sin ir más lejos, los videojuegos presentados, a pesar de no contar con una calidad técnica tan ejemplar como en la de las propuestas anteriores debido a las limitaciones del sistema, han arrancado numerosos aplausos entre los asistentes del evento. El primero de ellos ha sido ´The Elder Scrolls V: Skyrim VR´, uno de los sueños de cualquier seguidor de la serie, que podrá revivir la experiencia vivida en PlayStation 3, ahora, en la realidad virtual.

'The Elder Scrolls V: Skyrim' – PlayStation VR Vídeo: Youtube

También se han presentado propuestas únicas, como ´Star Child´, un videojuego de plataformas cuya protagonista recuerda a la reportera de ´Space Channel 5´; ´The Inpatient´, que llega de la mano de Supermassive Games y promete ponernos los pelos como escarpias al adentrarnos directamente en una institución mental; o ´Monster of the Deep: Final Fantasy XV´, una suerte de contenido descargable centrado en la pesca de Noctis que llegará en septiembre para los usuarios que cuenten con PlayStation VR.

The Inpatient. Vídeo: Youtube

Por otra parte, también se ha desvelado ´Bravo Team´, un videojuego de acción bélica en primera persona que promete darnos una dosis más que suficiente de adrenalina; y ´Moss´, un título en el que encarnaremos a una pequeña rata blanca en un mundo inhóspito y lleno de peligros.

Kratos, Androides, la secuela de Destiny y el Hombre Araña



El último bloque presentado por Sony se aleja por completo de la experiencia de la realidad virtual y se centra, sobre todo, en la potencia extra que acompaña PlayStation 4 Pro. El primer vidoejuego presentado no ha sido otro que ´God of War´, la reinterpretación de la franquicia que nos llega a conocer a los dioses nórdicos. El video, que mezcló secuencias generadas por ordenador con momentos de jugabilidad, hace especial hincapié en la relación de Kratos con su hijo, quien tendrá un protagonismo único tanto en la trama con en la jugabilidad, acompañándonos en combate y enseñándole, según las palabras del protagonista, el camino de la vida. ´God of War´ tiene previsto su lanzamiento a principios de 2018, sin fecha concreta de lanzamiento.

'God of War'. Vídeo: Youtube



Otro de los videojuegos exclusivos más esperados por la comunidad de PlayStation es ´Detroit: Become Human´, una aventura distópica de los creadores de ´Heavy Rain´ que promete colocar al jugador diferentes cuestiones morales. En él encarnaremos a un androide cuya personalidad mutará, dejando a un lado las leyes de la robótica para liderar –o pacificar, según las decisiones del jugador- la rebelión de los androides. Se han mostrado las posibilidades jugables a la hora de escoger una dirección en la trama en el momento en el que un dron policial buscaba al protagonista, teniendo varias opciones disponibles: no hacer nada, disimular besando a nuestra compañera en la parada del autobús, escondernos detrás y sorprender al dron y destruirlo, etcétera. Será cosa del jugador escoger el momento oportuno y la decisión adecuada para vivir una experiencia única.

'Detroit: Become Human'. Vídeo: Youtube

El penúltimo videojuego presentado en la conferencia ha sido ´Destiny 2´, la continuación del éxito de Bungie, que ha mostrado un video promocional donde se han dado los primeros detalles sobre el enemigo a abatir. El videojuego continuará con la misma estela multijugador persistente que estrenó la original, y la versión de PlayStation 4 contará con misiones exclusivas, diversas piezas de armamento, un vehículo nuevo y un mapa exclusivo para el multijugador competitivo.

'Destiny 2'. Vídeo: Youtube



Por último, Shawn Layden ha vuelto a aparecer en el escenario para dar paso a uno de los exclusivos anunciados de PlayStation 4. ´Spiderman´, el superhéroe de Marvel ha acaparado la atención de los asistentes con el primer material gráfico del videojuego, que cuenta, todo sea dicho, con un apartado técnico sobresaliente, mostrando la amplitud de la ciudad de Nueva York como nunca antes se había visto. El combate, ágil y rápido, hace gala de una coreografía única, y promete ser divertido y profundo. Espectacular ha sido el momento en el que un helicóptero era enganchado por la telaraña del superhéroe mientras éste evitaba, en todo momento, que los desperfectos causados provocaran muertes civiles. Llegará en 2018 de la mano de Insomniac Games, creadores, entre otros, de ´Ratchet & Clank´.

'Spider-Man'. Vídeo: Youtube

Una gran conferencia con propuestas para todo tipo de jugadores

La conferencia de Sony ha cumplido perfectamente con las expectativas generadas a su alrededor, mostrando una gran retahíla de títulos que irán llegando, principalmente, en 2018. Sin embargo, ha habido una ausencia muy destacada, la de ´The Last of Us: Part II´, suponemos que por el estado primitivo en el que se encuentra el título. De la misma manera, tampoco se ha hecho referencia alguna a PlayStation Vita, la portátil de Sony que ni siquiera aparece en las imágenes promocionales. En cualquier caso, Sony ha mostrado su hoja de ruta de cara al futuro, y estamos seguros de que los jugadores de la plataforma, disfrutarán de todas y cada una de sus propuestas. ¡Para vosotros, jugadores!