Así suenan los Sound BlasterX Kratos S5

Es indudable, pese a los numerosos avances en sonido, que los gamers tienen el sistema de audio 2.1 como su opción preferida para jugar. Estos elementos accesorios son cómodos de utilizar, de fácil instalación y acceso, y ofrecen un sonido más que aceptable. Allá por los años 90, Creative Labs lanzó aquellos que se convertirían en los más populares de la época, los SoundBlaster 16 Bits. Si tuviste un Pentium 100 estamos seguros que reconocerás esos altavoces. Ha pasado ya bastante tiempo, pero desde Creative han sabido llevar al límite la tecnología de esta solución casi-universal, y saca al mercado su nueva apuesta, el Sound BlasterX Kratos S5, un sistema 2.1 que hace sombra a cualquier sistema de audio semejante.

El Kratos S5 es un sistema de subwoofer y dos altavoces satélites que trabaja con alta definición de audio 24bits/96kHz y que ofrece sonido envolvente, virtualmente igual que el obtenido por los sistemas 7.1. A la vista salta su sistema de iluminación, que renueva cualquier escritorio dándole una perspectiva futurista. Lo mejor de este sistema es su controlador, que permite configurar tanto el color de las luces, como su movimiento de forma completamente personalizada. ¿Eres fan del coche fantástico? No hay problema, tus altavoces pueden lucir como Kit. ¿Te va más la naturaleza? Pueden imitar la aurora boreal. ¿Eres 100% gamer? Los drivers tienen sistema de iluminación predefinido para los últimos videojuegos ('Call of Duty', 'Battelfield', 'League of Legends', 'Overwatch'...), para que la tensión del juego se refleje en la iluminación. A tu disposición tienes más 16 millones de combinaciones de colores como decenas de rutinas de luz.

Las cajas del Kratos S5 están construidas en madera, lo que, unido a los avances técnicos, convierte al altavoz de bajos y los altavoces satélites en dispositivos fuera de serie. Los satélites también llegan con mando a distancia, un cómodo sistema por el que Creative ya fue muy popular y que recuperan con este último lanzamiento.

El sistema ofrece conexiones digitales y analógicas, por lo que podremos conectar cualquier dispositivo: cascos, ordenadores, consolas, televisiones, o incluso proyectores a los que podremos potenciar de forma espectacular con 60 vatios de potencia reales con los altavoces satélites y sumar otros 36 vatios con el subwoofer.

Creative no pierde de vista la protección ambiental y el ahorro energético con los Kratos S5, anunciando un consumo de 0,5 vatios en modo reposo. Los altavoces se apagarán a los 20 minutos si no se usan. El compromiso por el cuidado ambiental es claro por parte del equipo de ingenieros.

En relación a su software, tampoco revoluciona, pero ofrece muchas características hasta ahora limitadas a productos Premium. Emplea tecnología BlasterX Accounstic Engine Pro, que permite, por ejemplo, sonido envolvente 7.1, la posibilidad de personalizar el audio para cada videojuego, restaurar detalles perdidos en la compresión de audio, mejorar las voces en películas, evitar molestos saltos en el volumen, eliminar ruido de fondo e incluso cambiar el tono de voz del usuario en tiempo real si utilizamos un micrófono. Una tecnología que permite invertir horas en descubrir todas sus posibilidades.