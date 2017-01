'Yakuza 0', los orígenes de Kazuma

La mafia japonesa se abre hueco en PlayStation 4 con 'Yakuza 0'. El título de la franquicia de SEGA ha tardado en aterrizar en Europa casi dos años desde su lanzamiento en Japón, que estuvo acompañado de una versión para PS3 que se ha quedado por el camino. Pero la espera ha valido la pena, ya que además de una excelente obra, ahora podemos conocer de primera mano los orígenes de Kazuma Kiryu, protagonista de la serie, y de cómo llegó, fue traicionado y regresó a las organizaciones criminales japonesas. A continuación, revisamos en profundidad una producción, sin ninguna duda, de primerísimo orden.

Los orígenes de Kazuma Kiryu



'Yakuza 0' se enmarca a finales de la década de los 80 en las calles de Kamurocho y Sotenbori, esta última inspirada en Osaka. Ambas ciudades ficticias japonesas sirven como escenario para el argumento y la historia tanto de Kazuma y Majima como de sus habitantes. Comenzaremos controlando el principal personaje de la serie, pero ahora en el prometedor inicio de su carrera, incluso le acompañaremos como un hombre de negocios de la mafia japonesa. También, por primera vez en un juego numérico, Goro Majima se puede controlar con un estilo de lucha y habilidades propias. Como no podía ser de otro modo y gracias a su tendencia a caer en la corrupción, el personaje asume el papel de una de las figuras más destacadas de la entrega.

El juego permite la exploración libre a través de las bulliciosas ciudades. En las metrópolis, además de los objetivos principales y las misiones secundarias, existen varias posibilidades para entretenerse, como ir de compras a los mercados, tomar un aperitivo en una cafetería, comer para reponer salud, pasar el rato con cantidad de minijuegos o simplemente charlar con la gente en la calle, algo muy recomendable. Pero la vida de nuestro protagonista se complica y en poco tiempo, pues Kazuma caerá presa de una traición y será acusado de un asesinato que no cometió. Ahora tiene que rendir cuentas a los capos de la familia.

El combate en ?Yakuza 0? es tan rápido como feroz.

Por extraño que pueda parecer, los componentes de la Yakuza se presentan en el juego como personas de honor, no matan sin la orden de un superior o si no tienen una muy buena razón, de modo que hay que seguir ciertas pautas. Quien haya probado algún otro juego de la serie ya conocerá estas dinámicas, pero, en cualquier caso, la propia introducción ya nos deja claro que están organizados como una casta familiar donde todos deben respetar a los que están por encima de su posición, especialmente si se trata de los más altos cargos. El problema es que Kazuma rompe alguna de esas reglas cuando es acusado de matar un jefe de la organización y por lo tanto el clan tomará medidas. Pero nuestro protagonista no se queda esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y mientas comienza una nueva andadura no dejará de buscar al verdadero culpable del delito que lo puso en el punto de mira de su anterior familia.

La Yakuza no se olvida de los RPG



Bajo el papel de Kiryu los jugadores administrarán su propia agencia de bienes raíces. Su objetivo será acabar con rivales como los Cinco Billonarios. Mientras, Majima dirige por su parte un club de Cabaret a punto de cerrar en Sotenbori. Tendrá que luchar contra las conocidas como Cinco Estrellas, que gestionan otro club con el fin de controlar la vida nocturna de Sotenbori. Claro, si los anteriores juegos de la serie han girado en torno a la figura de su indiscutible protagonista, 'Yakuza 0' insiste en mostrarnos más íntimamente a Goro Majima, no menos complejo y fascinante, capaz de arrancar una sonrisa y, en cuestión de segundos dejarnos aturdidos con la ferocidad con la que se emplea con el enemigo.

Al igual que en el resto de capítulos, la historia de 'Yakuza 0' ofrece muchas conversaciones, de hecho, 'Zero' es un drama interactivo, una épica urbana japonesa donde la evolución de la historia alcanza un nivel superior en sentido estricto. Aunque con mucho texto, así como varias configuraciones y evoluciones para los personajes, no estamos exactamente ante un juego de rol.

Independientemente de estos elementos RPG, 'Yakuza 0' es sobre todo un juego de peleas. El jugador encontrará muchas luchas y batallas a lo largo del camino, pero por suerte, los controles diseñados para la tarea son casi perfectos. Kazuma Kiryu tiene más de un estilo de lucha y puede cambiar entre ellos durante el combate (Brawler, Beast, Rush), al igual que Majima (Thug, Slugger, Breaker); además pueden mejorar sus habilidades con Los Maestros de la Batalla (Bacchus, Miss Tatsu y Kamoji ayudarán a Kiryu y Komeki, Fei Hu y Areshi a Maji-ma).

Siempre podemos detenernos a descansar de la ajetreada vida de mafioso.

Todas las peleas se desarrollan tras un pequeño diálogo que anuncia las hostilidades y que da paso a una pantalla donde se identifica el enemigo o la banda con la que vamos a luchar. El sistema de combate es muy interesante y los movimientos de lucha incluyen golpes, patadas, combos y salvajes acciones especiales. También existe la posibilidad de utilizar armas como palos, bates, catanas, navajas, incluso se puede golpear con otros elementos del escenario como conos de tráfico y bicicletas. En menor medida encontramos armas de fuego como pistolas y escopetas, que, sin embargo, no añaden demasiado a la experiencia que ofrecen los combates del juego. Para desencadenar combos y producir daños aún más devastadores, ambos personajes cuentan con un sistema de energía que va aumentando dependiendo de los golpes acertados y esquivados. También se pueden emplear los elementos del escenario para asestar brutales castigos, que en muchos casos son definitivos.

Cada uno de los tres estilos tiene habilidades ligadas a un árbol que es útil sobre todo para aumentar la variedad de golpes y acciones. El sistema de progresión se relaciona con el dinero obtenido en los enfrentamientos y las actividades secundarias, este se invierte en desbloquear movimientos y habilidades de los árboles en los estilos de lucha, así podemos preparar el personaje para centrarse en el aumento de la energía básica, la velocidad, el contragolpe, o bien optar por una combinación más equilibrada. La entrega nos invita a trabajar para obtener dinero, tarea algo más sencilla desde la segunda mitad de la aventura, cuando Kazuma puede gestionar una compañía de bienes raíces e invertir los beneficios en la compra de nuevas propiedades para alquilar y conseguir influencia, mientras que Majima se convertirá en gerente de un segundo local.

Marcando las diferencias



Aunque sea una impresión muy extendida, hay que entender, sin embargo, que 'Yakuza' no es un 'Grand Theft Auto' a la japonesa, de hecho, a nivel comparativo, el juego de SEGA tiene mucho más en común con 'Shenmue', una serie clásica de la misma compañía, que con la marca de Rockstar. Para comenzar, aunque compartan un sistema mundo abierto, el combate en 'Yakuza' es tan rápido como feroz, pero, además, dependiendo del estilo escogido por el jugador, puede ser aún más rápido y más feroz. El juego permanece inquebrantable en desplegar elementos de mundo abierto ofreciendo cantidad de posibilidades, pero en este caso dependientes del progreso del jugador, por ejemplo, se puede acceder a un local para visionar videos privados para adultos, sin embargo, solo podemos ver material si previamente hemos encontrado alguna de las tarjetas telefónicas especiales para usar en las cabinas o en los típicos clubes telefónicos, donde podemos citarnos con alguna chica, pero antes habrá que elegir las opciones correctas.

El aspecto que más atención ha recibido es la representación de las expresiones faciales.

Lo mismo ocurre con otros establecimientos comerciales como los salones arcade, que dependiendo de su ubicación, nos permiten jugar a versiones completas de clásicos de SEGA, totalmente jugables como 'Space Harrier', 'Super Hang-On' y 'OutRun'. Y es que es difícil no tener nada que hacer en Kamurocho. Aunque la trama es sin duda el punto fuerte del juego, siempre podemos detenernos a descansar de la ajetreada vida de mafioso y dedicarnos a tareas más mundanas como hacer la compra en supermercados, bailar un poco en las discotecas, cantar en los bares con karaoke o decantarse por otras actividades para entretenerse, como carreras de coches en miniatura, pescar, jugar a los dardos, a los bolos, al billar, mahjong, participar en el circuitos de Póker o pasarse por el casino para perder hasta el último yen a las cartas o la ruleta. Pero si lo que pretendemos es tomar el pulso a la ciudad, lo mejor es involucrarse en las misiones secundarias, que proporcionan tanta variedad como momentos memorables. Incluso se pueden desarrollar relaciones de amistad con algunos de los muchos personajes secundarios que pueblan el juego, siempre de acuerdo con las tareas que realicemos.

La vida en Kamurocho como nunca la habías visto



El desarrollo de 'Yakuza 0' en su territorio originario también contó con una versión para PlayStation 3, algo que realmente ha sido capaz de dejarnos impactados dado el nivel técnico del juego si atendemos a los capítulos anteriores de la saga. En comparación, el aspecto que más atención ha recibido es la representación de las expresiones faciales de los personajes, con el fin de hacer creíble la transición casi imperceptible entre las secuencias pre-renderizadas y las ejecutadas por el motor del juego en tiempo real. En cada escena es fácil interpretar las emociones de los personajes, lo que ayuda al jugador a empatizar con rapidez y dar un toque más vivo y real. En este sentido la evolución desde el anterior juego es muy evidente. Otro elemento que se beneficia de la potencia de PlayStation 4 es el número de transeúntes en las calles de Kamurocho y Sotenbori, que ha aumentado considerablemente, así como sus reacciones en relación a la conducta del jugador. Los espacios que comprenden la ciudad están perfectamente recreados. Los peatones en las calles son diferentes unos de otros, como sucede con los enemigos, algo que no ocurre en la mayoría de juegos del género.

En cada escena es fácil interpretar las emociones de los personajes.

En la vertiente acústica, la entrega continúa ofreciendo los excelentes niveles acostumbrados por la franquicia. La actuación de voz en japonés incluye actores profesionales y la banda sonora ofrece un apetitoso aroma a los sonidos de los 80. A los pocos afortunados que entienden algunas palabras en japonés, ahora pueden sumarse a aquellos que tengan algunas nociones de inglés, ya que el juego llega e Europa únicamente subtitulado en la lengua de Shakespeare con voces en el japonés nativo. Por suerte y aún con la cantidad de texto e historias que esconde el juego, que requiere al menos cuarenta horas para completarse, algo que se puede duplicar si nos dedicamos a las numerosas actividades secundarias de ambos mapas, el lenguaje que se emplea no es demasiado exigente.

Conclusiones



'Yakuza 0' es una obra sobresaliente capaz de obtener por derecho propio la atención de cualquier seguidor de las fórmulas de mundo abierto y los jugadores de RPG. Pocas series de videojuegos representan una nación y una cultura tan bien como lo hace 'Yakuza', y en esta nueva nos trasladamos al atractivo y violento mundo de la mafia nipona con una remota historia que involucra luchas, traiciones y venganzas que se narran a través de los ojos de un joven Kazuma Kiryu. La obra en tercera persona, además tiene a su favor una fórmula que trata la acción con un enfoque diferente. Como incentivo, por primera vez, también podemos jugar desde el punto de vista de Goro Majima, el Perro Loco de Shimano.

Lo mejor de 'Yakuaza 0' Las luchas y batallas, con unos controles casi perfectos.

La representación de la mafia japonesa y de la cultura nipona.

La trama de traiciones y venganzas.

Las actividades de entretenimiento.

Es un acierto que llegue a Europa con las voces originales en japonés.

Lo peor de 'Yakuza 0' Ignorarlo por pensar que se trata de un 'GTA' a la japonesa. No lo es.

Se hace corto, aunque si nos entretenemos en actividades secundarias la diversión se alarga considerablemente.

