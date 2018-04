Cinco aplicaciones que facilitan el pago entre amigos

Has ido a cenar con los amigos y llega el momento de pagar la cuenta, así que sacas la calculadora y divides la factura entre los comensales. Son 14,39 euros por persona, así que empieza el clásico proceso de empezar a preguntar quién tiene monedas, quién lo tiene justo, 'tú me das 20 y yo te devuelvo cinco euros, pero te debo 61 céntimos'... Total, que entre pitos y flautas cuando habéis acabado de reunir el dinero y hacer cuentas para devolver el cambio exacto a todo el mundo, a muchos se les han pasado ya las ganas de seguir de fiesta.

Afortunadamente, los tiempos cambian y este farragoso proceso tiene los días contados. Y es que cada vez son más las personas que optan por evitar estos 'pagos analógicos' y optan por recurrir a alguna de las muchas aplicaciones electrónicas que permiten realizar de forma sencilla y cómoda pagos entre amigos.

De esta forma, si pagar con el móvil en muchos establecimientos como tiendas, restaurantes y supermercados es ya desde hace tiempo una práctica habitual, cada vez cobran más fuerza también otras aplicaciones que permiten los pagos entre particulares. A través de transferencias que se realizan a través del smartphone simplemente con una conexión a Internet, estas aplicaciones permiten gestionar micropagos de forma gratuita e inmediata.

Se trata de apps que han nacido con el objetivo de facilitar el envío directo de pequeñas cantidades de dinero de una forma rápida y segura, por lo que son ideales cuando tratamos con amigos o familiares.

Con estas aplicaciones, la gestión y recaudación de dinero entre miembros de un grupo resulta mucho más sencilla. Sirve para el ejemplo mencionado, pero también para poner dinero para un cumpleaños, para un regalo, para organizar unas vacaciones, para pagar a un compañero de trabajo que nos ha prestado dinero... Estas son algunas de las 'apps' más utilizadas:



Bizum

Las aplicaciones bancarias no solo se pueden utilizar para consultar los últimos movimientos o si se ha cobrado el sueldo del mes, sino que también se pueden utilizar para hacer transferencias. Todos los bancos de hoy en día cuentan con su propia aplicación móvil. Muchas de ellas están agrupadas dentro de Bizum, una plataforma tecnológica impulsada por la mayoría de bancos españoles, entre ellos los más importantes. De esta forma, a través de Bizum estas entidades han unificado los pagos realizados a través del móvil, haciéndolos compatibles entre clientes de distintas entidades.

En este sentido, Bizum no es una aplicación como tal, sino un servicio que se integra en la aplicación de tu entidad bancaria con solo darte de alta en su página web. Está disponible para la mayoría de los bancos españoles, entre ellos los más populares, y solo se necesita vincular la cuenta con la herramienta para poder realizar transferencias entre particulares.

No hablamos, pues, de un servicio que se asocia con la tarjeta, sino con la cuenta. De esta manera, cuando se lleva a cabo una transferencia se hace de cuenta a cuenta y sin más que el número de teléfono de la otra persona. El servicio no tiene coste asociado, el importe máximo de la transferencia es de 500 euros y se pueden intercambiar hasta 1.000 euros al día siempre que no se superen las 60 operaciones recibidas al mes o las 150 emitidas. El dinero enviado está disponible al instante.

Circle

El funcionamiento de Circle es sencillo: basta con crear una cuenta en la aplicación para que esta actúe como una especie de "banco" en la que se guarda el dinero que quieras y cuando quieras: el dinero se carga en la aplicación a través de tu tarjeta o cuenta bancaria para enviárselo a otras personas y se puede retirar y devolver al banco original cuando se quiera.

De esta manera, los envíos de dinero se realizan con el correo electrónico o número de teléfono de la persona a la que quieres enviar dinero y la 'app' maneja menos datos sensibles de forma continuada.

Circle

Con Circle se puede enviar, solicitar, ingresar y retirar dinero del software. Los traspasos entre los contactos de Circle son gratuitos, así como los movimientos realizados con la cuenta bancaria, aunque en el caso de las tarjetas de crédito el proveedor pueda cobrar una comisión por disponer de efectivo anticipado (gratis si se usa una de débito).

Twyp

Esta aplicación creada por el banco online ING Direct tiene un funcionamiento parecido al de Bizum. A través de ella se puede pagar, solicitar y sacar dinero de forma sencilla y seas del banco que seas. En este sentido, no es necesario ser cliente de ING para usarla. Esta 'app' permite entre otras ventajas enviar dinero a cualquier persona que esté en la agenda de nuestro smartphone. El micropago le llegará al momento y sin ningún tipo de coste.

Twyp funciona como un monedero que hay que recargar para poder hacer pagos a otros usuarios. Los pagos recibidos se acumulan en este monedero y en cualquier momento se pueden retirar de forma total o parcial sin coste alguno. La app se puede asociar a cualquier tarjeta VISA o MasterCard expedida en España.

En este caso, a lo largo de un año los usuarios pueden pagar un máximo de 1.000 euros, la misma cantidad que pueden recibir de otra persona en el mismo plazo de tiempo. Se trata, en este sentido, de una aplicación pensada para realizar micropagos, no grandes transferencias. Los ingresos se realizan en el plazo de un día laborable.

Verse

Verse es una especie de monedero virtual con el que, una vez está vinculada la tarjeta de crédito y se haya hecho el registro de usuario en la aplicación, se pueden hacer transferencias de dinero a particulares. El saldo que tienes en la 'app' lo generas con la tarjeta y no te hace falta ser de ningún banco en particular para ser cliente.

Verse

Verse tiene un límite de transferencia de 1.000 euros al año, aunque esta limitación se elimina cuando el usuario se identifica con su propio DNI dentro de la 'app', y el dinero está disponible tras dos días laborales. Una de las opciones más llamativas es que da la posibilidad de crear eventos vinculando la cuenta con Facebook en los que se pueden crear botes comunes para hacer los pagos grupales entre particulares.

Paypal

PayPal es una herramienta muy popular a la hora de realizar pagos seguros a través de Internet. En lugar de tener que introducir siempre los datos de la tarjeta, PayPal ofrece pagar únicamente mediante el correo electrónico y la contraseña, haciendo todo mucho más cómodo.

La herramienta se asocia una tarjeta de crédito o débito, o una cuenta bancaria, para hacer los pagos. Se puede enviar dinero tan solo con introducir el correo electrónico o el teléfono de la otra persona y puedes crear tu propia página de PayPal.ME para enviársela a otras personas y que ellos te hagan el ingreso con solo introducir el importe. El proceso no tiene coste alguno siempre y cuando se realice dentro de la Unión Europea.